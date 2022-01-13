Alev Alev Ali Diziden Neden Ayrıldı?

Aksiyon ve drama türünde ekranlarda yer alan Alev Alev adlı dizi Show Tv ekranlarında yayınlanmaya devam etmektedir.Senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla kısa sürede kendini sevdirmeyi başaran Alev Alev dizisi reytinglerle perşembe gününün çok izlenen dizilerinden olmayı başarmıştır.

Show TV'nin sevilen dizisi reytinglerde yüksek sıralamalar elde ederken bir söylenti ortaya atılmıştı. Perşembe günü yayınlanan dizi karakterlerinden bazılarının diziden ayrılacağı söylendi. Ardından ise Toprak Can Adıgüzel yani dizideki karakteriyle Ali, Alev Alev'e veda edeceğini açıkladı.

Neden ayrıldı?

Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Çiçek’in nişanlısı olarak karşımıza çıkan ve izleyiciler tarafından sevilen bir karakter olan Ali’nin diziden ayrılmasındaki sebep senaryo gereğidir. Ali karakterini oynayan Toprak Can Adıgüzel, Alev Alev dizisinden kendi isteği değil senaryo sebebiyle ayrılmıştır. Ali’nin diziden ayrılma nedeni ise hikayesinin bitmiş olmasıdır ve Ali, önümüzdeki bölüm Alev Alev dizisine veda edecektir.

Diziye tekrar katılacak mı?

Ali karakterinin yeniden diziye katılıp katılmayacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak tahminlerimize göre Ali karakteri tekrar Alev Alev dizisinde yer almayacaktır.

Ali nasıl bir karakter?

Ali, temiz kalpli ve çok iyi biridir.Yıldırımlar Ailesi’nin şoförü ve Çicek karakterinin de nişanlısıdır. Çiçek’i çok seven ve onunla evlenmeyi bekleyen Ali, çıkan yangınla yıkılmıştır. Çiçek’in öldüğünü sanarak mahvolan Ali, Çiçek’in hayatta olduğunu öğrenmiş ve hayata dönmüştür. Ancak sonrasında Çiçek İskender ile yakınlaşacaktır.