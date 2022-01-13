Alara Bozbey kimdir, kaç yaşında, nereli?

7 Aralık 1986 tarihinde doğmuştur, aslen Litvanyalıdır. Alara Bozbey, Aliona olan adını Türk vatandaşı olduktan sonra Alara olarak değiştirmiştir. Annesi ve babası Litvanyalı olan ve boşanan Alara Bozbey’in annesi bir Türk vatandaşı işe evlenince Türkiye’ye taşınmış ve Türkiye’yi çok severek burada yaşamaya karar vermiştir. İlk kez Yabancı Damat dizisinde kamera karşısına geçen Alara Bozbey daha sonra Arka Sokaklar, Evimin Erkeği, Hepsi 1, Adanalı, Prenses Perfinya, Süper Ajan K9, Karadağlar, Benim İçin Üzülme, Bedel, Gamsız Hayat ve Dolunay gibi dizilerde rol almıştır.