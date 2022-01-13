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Alara Bozbey kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda dikkat çeken ünlüler arasında olan Alara Bozbey merak edildi. Çokça araştırılan kişiler arasına giren Alara Bozbey hakkındaki tüm detaylar haberimiz yer almaktadır.

13 Ocak 2022 Perşembe 01:03
Alara Bozbey kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Alara Bozbey 7 Aralık 1986 tarihinde doğmuştur, aslen Litvanyalıdır. Alara Bozbey, Aliona olan adını Türk vatandaşı olduktan sonra Alara olarak değiştirmiştir. Annesi ve babası Litvanyalı olan ve boşanan Alara Bozbey’in annesi bir Türk vatandaşı işe evlenince Türkiye’ye taşınmış ve Türkiye’yi çok severek burada yaşamaya karar vermiştir. İlk kez Yabancı Damat dizisinde kamera karşısına geçen Alara Bozbey daha sonra Arka Sokaklar, Evimin Erkeği, Hepsi 1, Adanalı, Prenses Perfinya, Süper Ajan K9, Karadağlar, Benim İçin Üzülme, Bedel, Gamsız Hayat ve Dolunay gibi dizilerde rol almıştır.  


Son Güncelleme: 13.01.2022 01:03
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