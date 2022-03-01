Akıncı dizisi Efe kimdir? Şerafettin Alakent kimdir, kaç yaşında?

Başrollerinde Büşra Develi, Şükrü Özyıldız, Tolga Tekin, Yıldıray Şahinler ve Didem İnselel gibi ünlü isimlerinde rol aldığı Akıncı dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Konusu ve kullandığı efektleriyle diğer dizilerden ayrılan Akıncı’da, oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken bir diğer isimde dizide Efe karakterini canlandıran Şerafettin Alakent oldu.

Şerafettin Alakent kimdir?

1992 senesinde Amasya’da doğan Şerafettin Alakent, üniversite eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde tamamlamıştır. Sosyal medyaya büyük ilgisi olan Alakent, bu alanda kendini geliştirerek kısa sürede sosyal medya fenomeni haline gelmiştir.

Bunun üzerine oyunculuk eğitimleri alan Alakent, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahne almıştır.2018 senesinde Youtube platformu üzerinden yayınlanan G.I.F isimli dizide rol aldı. Daha sonrasında Ağlama Anne ve Kimse Bilmez dizilerinde yer alan Alakent, şimdiler de ise Akıncı dizisinde rol almaktadır. Sevilen oyuncu 1.75metre boyunca ve 74 kilogram ağırlığındadır.