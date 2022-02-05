Akıncı dizisi 2 sezonda ekranlarda olacak mı? Akıncı dizisi final mi yapacak?

Akıncı dizisinin 2. sezonun yer alıp almayacağını ve final mi yoksa sezon finali mi yapacağı merak ediliyor. NTC Medya yapımı Akıncı dizisi 1 Ocak 2021’de yayınlanmaya başlamıştır. Atv ekranında seyirci karşısına çıkan Akıncı dizisi kısa zaman içerisinde kendini izleyiciye beğendirmeyi başlamıştır. Akıncı dizisi izleyicileri de, Akıncı dizisinin önümüzdeki sezonda ekranda olup olmayacağını merak etmeye başlamış ve araştırmaya koyulmuştur. Akıncı dizisinin 2. Sezonunun olup olmayacağını ve 2021-2022 sezonunda devam edip etmeyeceğini araştırılmaya başlandı.

Akıncı dizisi 2. Sezon olacak mı ?

Oyuncu kadrosunda; Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Tolga Tekin, Yıldıray Şahinler, Didem Uğur İnselel, Müge Boz, Sermet Yeşil gibi başarılı oyuncuların bulunduğu Akıncı dizisi her Cuma Atv ekranlarında seyirci ile buluşmaktadır. Kısa zaman içerisinde büyük ilgi gören dizi yaptığı reytinglerle de yükselişe geçmektedir. Henüz ilk sezonunda olmasına rağmen büyük bir kitleye ulaşan Akıncı dizisini önümüzdeki sezona götürmeye yeterli olacaktır. Yapımcılar bu konu i.in henüz bir açıklama yapmasa da Akıncı dizisi büyük ihtimalle 2. sezonda ekranlarda olacaktır.

Akıncı dizisi 2021-2022 yeni sezonunda olacak mı ?

Yönetmen koltuğunda Veli Çelik’in bulunduğu ve senaryosunu Hakan Kandal’ın yazdığı Akıncı dizisi kısa süre içerisinde oldukça büyük yankı uyandırmıştır. Şüphesiz ki bu sezonun iddialı dizileri içerisinde yer alan Akıncı dizisi Cuma günleri Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaktadır. Aldığı kayda değer reytinglerle yükselişte olan dizi kısa zamanda kendini izleyiciye sevdirmiştir ve Akıncı dizisi bundan dolayı 2021-2022 sezonunda ekranlarda olmaya devam edecektir.

Akıncı dizisi bitecek mi ?

Aksiyon türündeki dizinin ilk bölümü 1 Ocak tarihinde yayınlamıştır. NTC Medya yapımlı Akıncı dizisi daha ilk sezonunda bulunmasına rağmen büyük ilgi çekmiştir.Bu sezonun en çok konuşulan dizileri arasında bulunan Akıncı dizisi her hafta birbirinden heyecanlı bölümleriyle seyirciyi ekran karşısına bağlamayı başarmış ve aldığı reytinglerle yükselişe geçmiştir.Dizi yayınlanmadan önce bile büyük yankı uyandırmıştı. Yayın hayatına başlamasıyla birlikte Akıncı dizisine duyulan ilgi ve merak da artmıştır ve Akıncı dizisi bu yüzden bu sezon bitmeyecektir.

Akıncı dizisi final mi yoksa sezon finali mi yapacak ?

Çekimleri İstanbul’da yapılan Akıncı dizisi, oyuncu kadrosu ve senaryosuyla da büyük ilgi görmüştür. Aksiyon türündeki dizisi daha ilk sezonunda olmasına rağmen adından sıkça söz ettirmiş ve dizinin başrolünde bulunan Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi arasındaki uyum sayesinde dikkatleri üzerine toplamaya başlamıştır. Atv ekranlarında yayınlanan dizi bu başarıyla devam ederse eğer önümüzdeki sezonda da ekranlardaki yerini almaya devam edecektir. Yani Akıncı dizisi Haziran ayının sonuna doğru sezon finali yaparak ekranlara kısa bir süre ara verecek. Önümüzdeki sezon ise yine Atv ekranlarında yer almaya devam edecektir.