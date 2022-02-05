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Akbaba lakabıyla bilinen Berkan Şal kimdir?

Bir zamanlar Behzat Ç. dizisinde Akbaba lakabıyla tanınan Berkan Şal, dönemine damgasını vuran oyuncular arasına ismini yazdırdı. Berkan Şal, başarısıyla gündeme geldi. Tiyatro kökenli olan oyuncu, DTCF oyunculuk bölümü mezunudur. Berkan Şal hakkında her şey haberimizde.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:12
Akbaba lakabıyla bilinen Berkan Şal kimdir?
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Behzat Ç. ile namı yayılan Berkan Şal, Akbaba adıyla tanınmıştır. Usta oyuncu Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölüm mezunudur. 

1969 Ankara doğumludur. Ankara'ya dair her şey kendisinden sorulur. Doğma, büyüme, eğitim ve öğrenim hayatı çalışmaları da çoğunlukla Ankara'da geçmektedir. 

Annesi terzi olan Şal, babası otobüs şirket işletmeciliği yapmıştır. Ankara Yenidoğan'da dünyaya gözlerini açmıştır. 21 yaşına kadar farklı işlerle uğraşarak, Altındağ Belediyesinde tiyatroyla tanışmıştır. İmkansızlıklar nedeniyle okulunu bırakmıştır 3.sınıfta. Yönetmen, DJ, işletmeci, ses tesisatçıcı gibi birçok sektörde çalışmıştır. Tıbbi bilgisi çok iyi olan bir oyuncudur. 

Çeşitli dizi, reklam, sinema ve tiyatrolarda rol almaya devam ediyor. Sevilen bir oyuncudur. Rolüne girdiği tiplemeleri başarıyla oynamaktadır. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:12
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Anahtar Kelimeler:
OyuncuBerkan şalDiziAkbabaTiyatro
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