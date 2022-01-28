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Ak Kız Destanı dizisi hakkında detaylar

Bozdağ Film,yaptığı filmlerle dikkat çekmiş bir yapım şirketidir. Dikkatleri çekecek yeni bir çalışma üzerinde durulmaktadır. Ak Kız Destanı isimli dizi için çalışmalar devam etmektedir. Dizinin hangi kanalda yayınlanacağı ve dizinin konusu araştırma konusu oldu. Ak Kız Destanı nedir? İşte ekranlara gelmesi beklenen yeni yapım ile ilgili detaylar...

28 Ocak 2022 Cuma 19:20
Ak Kız Destanı dizisi hakkında detaylar
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Bozdağ Film,yeni bir dizis çalışması için kolları sıvadı. Dizi için ATV ile görüşmeler devam etmekte. Dizinin ne zaman başlayacağı konusunda henüz netlik yok.

9.yüzyılda gerçekleşmiş bir  destanı, Türk’lerin İslamiyet’e geçiş zamanında yaşanan olayların aktarılması hedeflenmektedir. Oba köylü bir kız ile eli ayağı tutmayan bir han oğlunun destansı aşk hikayesi ana tema olacak.

Ak Kız Destanı’ndan yer alacak oyuncular henüz belirlenmedi. Dizinin cast çalışması devam etmektedir. İlerleyen günlerde diziyle alakalı detaylar belli olacaktır.



Son Güncelleme: 28.01.2022 19:20
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Anahtar Kelimeler:
Ak Kız DestanıATVBozdağ Film
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