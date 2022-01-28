Ak Kız Destanı dizisi hakkında detaylar

Bozdağ Film,yeni bir dizis çalışması için kolları sıvadı. Dizi için ATV ile görüşmeler devam etmekte. Dizinin ne zaman başlayacağı konusunda henüz netlik yok.

9.yüzyılda gerçekleşmiş bir destanı, Türk’lerin İslamiyet’e geçiş zamanında yaşanan olayların aktarılması hedeflenmektedir. Oba köylü bir kız ile eli ayağı tutmayan bir han oğlunun destansı aşk hikayesi ana tema olacak.

Ak Kız Destanı’ndan yer alacak oyuncular henüz belirlenmedi. Dizinin cast çalışması devam etmektedir. İlerleyen günlerde diziyle alakalı detaylar belli olacaktır.