Ahmet Uz kimdir? Ahmet Uz görev aldığı dizi ve filmler

Türk sinemasının usta oyuncularından Ahmet Uz görev aldığı projeler ve biyografisi ile merak edilen oyuncular arasında yerini aldı. Dizi ve film severler Ahmet Uz’u araştırırken aynı zamanda Uz’un görev aldığı yapımları da merak ediyor.

Ahmet Uz kimdir?

22 Mart 1945 tarihinde dünyaya gelen usta oyuncu 8 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Pek çok dizi ve film projesinde görev alan Ahmet Uz, İstanbul Belediyesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyeti sonrasında özel tiyatrolar ve devlet tiyatrolarında aktif olarak görev alan Uz, oyunculuğunun yanı sıra aynı zamanda bazı projelerin yapımcılığını da üstlenmiştir.

En son ATV’nin geçmiş dönemlerde sevilen dizilerinden birisi olan Kehribar’ın oyuncu kadrosunda yer alan usta isim 75 yaşında hayatını kaybetmiştir. Uzun yıllardır akciğer rahatsızlığından muzdarip olan Ahmet Uz 8 Kasım 2020’de vefat etmiştir.