Ahmet Uz kimdir? Ahmet Uz görev aldığı dizi ve filmler

Türk sinemasının usta oyuncularından Ahmet Uz görev aldığı projeler ve biyografisi ile merak edilen oyuncular arasında yerini aldı. Dizi ve film severler Ahmet Uz’u araştırırken aynı zamanda Uz’un görev aldığı yapımları da merak ediyor.
Ahmet Uz kimdir?
En son ATV’nin geçmiş dönemlerde sevilen dizilerinden birisi olan Kehribar’ın oyuncu kadrosunda yer alan usta isim 75 yaşında hayatını kaybetmiştir. Uzun yıllardır akciğer rahatsızlığından muzdarip olan Ahmet Uz 8 Kasım 2020’de vefat etmiştir.
Son Güncelleme: 02.03.2022 22:00