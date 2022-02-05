Ahmet Uğurlu kimdir?

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu 2 Ağustos 1952 tarihinde Konya’da dünyaya gelmiştir. . Gençlik yıllarının bir bölümünü ise Bursa’da geçirmiştir.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamlamıştır.

Birçok tiyatro oyununda sahne almasının yanı sıra film ve dizilerle de izleyici karşısına çıkmıştır.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Eşref Saati, Memleket Meselesi gibi birçok önemli yapımlarda yer almıştır.

Ahmet Uğurlu aynı zamanda güçlü oyunculuğu ile pek çok dalda da ödül almıştır.