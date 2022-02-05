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Ahmet Uğurlu kimdir?

Ekranların sevilen usta oyuncusu Ahmet Uğurlu kimdir? İşte detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:11
Ahmet Uğurlu kimdir?
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Usta oyuncu Ahmet Uğurlu 2 Ağustos 1952 tarihinde Konya’da dünyaya gelmiştir. . Gençlik yıllarının bir bölümünü ise Bursa’da geçirmiştir.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamlamıştır.

Birçok tiyatro oyununda sahne almasının yanı sıra film ve dizilerle de izleyici karşısına çıkmıştır. 

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Eşref Saati, Memleket Meselesi gibi birçok önemli yapımlarda yer almıştır. 

Ahmet Uğurlu aynı zamanda güçlü oyunculuğu ile pek çok dalda da ödül almıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:11
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Anahtar Kelimeler:
Ahmet UğurluBehzat Ç
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