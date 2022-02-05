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Ahmet Talay kimdir? Kaç Yaşındadır? Ahmet Talay hangi projelerde yer almıştır?

2015- 2016 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yer alan ve Yunus Emre hakkında çekilen dizi dikkatleri üzerine çekmişti. Dizinin kadrosunda yer alan Dülger Şahin'in kim olduğu ise izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yerini almıştı. İşte Dülger Şahin karakterine hayat veren Ahmet Talay hakkında detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:59
Ahmet Talay kimdir? Kaç Yaşındadır? Ahmet Talay hangi projelerde yer almıştır?
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Bir dönemin dikkatleri üzerine çeken ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yunus Emre dizisinin kadrosunda bulunan oyuncular arasında yer alan Ahmet Talay hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. 

Ahmet Talay kimdir?

1959 yılında Erzincan'da dünyaya gözlerini açan Ahmet Talay, lise eğitimini İstanbul'da bulunan Alibeyköy Lisesi'nde tamamlamıştır. 1990 yılında Fatih Belediye Tiyatrosu kadrosuna dahil edilmiştir. Aynı sene bir oyunda sahne almıştır. Tecrübeli oyuncu birçok dizi projesinde yer almıştır. Adını Feriha Koydum, Akasya Durağı, Anneler İle Kızları, Zehirli Sarmaşık, Ulan İstanbul, Karadayı gibi dizi projelerinin kadrosunda yer alan Talay son dönemde ise 44. bölüm TRT ekranlarında yer alan Yunus Emre dizisinde Dülger Şahin karakterine hayat verdi. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:59
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