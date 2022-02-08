Ahmet Saraçoğlu kimdir? Ahmet Saraçoğlu hakkında bilgiler

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan ve kendi tiyatrosunu kuran Ahmet Sarçoğlu’nun hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Ahmet Saraçoğlu kimdir?

1975 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ahmet Saraçoğlu, Kabataş Erkek Lisesi’nde okumuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Ahmet Saraçoğlu, 2005 yılında Hastasıyız oyununda yer almıştır. Bu oyun kendi kurdukları İstanbul Kraliyet Tiyatrosunda gösterilmiştir.

2009 yılında Mümtaz Sevinç’in kızı olan Şirin Sevinç ile dünya evine girmiştir.

Ahmet Saraçoğlu rol aldığı yapımlar

Vatanım Sensin

Hürrem Sultan

Gülizar

Tatlı Hayat

Yılan Hikayesi

Sadakat

Havada Bulut

Sultan Makamı

Unutma Beni

Esir Şehrin İnsanları

Çiçek Taksi

Yedi Numara

Böyle Bitmesin

Kadın İsterse

Tombala

Yeditepe İstanbul

Tam Pansiyon

Hayat Şarkısı

Hırsız Polis

Yaprak Dökümü

Hayat Öpücüğü

Türkan

Al Yazmalım

Türkan

Rüzgarın Kalbi

Bu Son Olsun

Galip Derviş

Boynu Bükükler