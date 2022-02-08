Ahmet Saraçoğlu kimdir? Ahmet Saraçoğlu hakkında bilgiler

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan ve kendi tiyatrosunu kuran Ahmet Sarçoğlu’nun hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.
Ahmet Saraçoğlu kimdir?
1975 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ahmet Saraçoğlu, Kabataş Erkek Lisesi’nde okumuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Ahmet Saraçoğlu, 2005 yılında Hastasıyız oyununda yer almıştır. Bu oyun kendi kurdukları İstanbul Kraliyet Tiyatrosunda gösterilmiştir.
2009 yılında Mümtaz Sevinç’in kızı olan Şirin Sevinç ile dünya evine girmiştir.
Ahmet Saraçoğlu rol aldığı yapımlar
Vatanım Sensin
Hürrem Sultan
Gülizar
Tatlı Hayat
Yılan Hikayesi
Sadakat
Havada Bulut
Sultan Makamı
Unutma Beni
Esir Şehrin İnsanları
Çiçek Taksi
Yedi Numara
Kadın İsterse
Tombala
Yeditepe İstanbul
Tam Pansiyon
Hayat Şarkısı
Hırsız Polis
Yaprak Dökümü
Hayat Öpücüğü
Türkan
Al Yazmalım
Türkan
Rüzgarın Kalbi
Bu Son Olsun
Galip Derviş
Boynu Bükükler