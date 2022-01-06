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Ada Masalı dizisinin 1. bölümünde neler oldu? Ada Masalı dizisi 1. bölüm özeti

Star TV’de yayınlanan yaz dizisi Ada Masalı’nın 1. bölümünde nelerin yaşandığı merak edildi. Ada Masalı dizisinin 1. bölümünde neler oldu? sorusu araştırmaya başladı. Ada Masalı dizisi 1. bölüm özeti haberimizde yer almaktadır.

06 Ocak 2022 Perşembe 07:29
Ada Masalı dizisinin 1. bölümünde neler oldu? Ada Masalı dizisi 1. bölüm özeti
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Star TV’de yayınlanan yaz dizisi Ada Masalı’nın 1. bölümünde nelerin yaşandığı merak edildi. Ada Masalı dizisinin 1. bölümünde baş karakterler olan Haziran ve Poyraz birlikte otel işletmeye başlarlar. Haziran aslında büyük bir şehirde plazada yaşayan bir kızdır, patronu Doygun Bey ise onu Tokyo projesini alabilmesi için reddedemeyeceği bir teklif sunar. Patronundan aldığı görevle yaşlı, huysuz ve kimsenin sevmediği biri olan Ali Görkem’e arazisini satması için teklifte bulunur. Haziran, en yakın arkadaşı Biricik ile beraber proje için teyzesini yaşadığı Kırlangıç Adasına gider, Ali Görkem’i tanımadığı için onun zeytinyağı fabrikasına giden Haziran, bir yolunu bulur ve bilançolara ait resimleri çekerek patronuna gönderir. Fabrikanın malı açıdan zor durumda olduğunu gören patronu ise bu durumu bankaya iletir bu durumda ise banka kredi işlemlerini askıya alır. 

Kırlangıç Adasına giden Haziran, ilk gece adada yapılan bir partiye katılır ve partide Poyraz ile tanışır. Diğer gün ise arazinin aslında yaşlı adama değil de Poyraz’a ait olduğunu öğrenir. Poyraz’ın iyi birisi olduğunu gördüğü için onu zor duruma soktuğundan dolayı pişman olur ve iki ay izne ayrılır. Poyraz’a yardımcı olmak için tekrar adaya dönen Haziran, Poyraz ile beraber eski oteli işletmeye başlar. 



Son Güncelleme: 06.01.2022 07:29
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Ada MasalıAda Masalı 1.bölüm özetiStar Tv
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