Ada Masalı dizisindeki oyuncuların kıyafet detayları

Yaz ekranlarına bomba gibi gelecek bir dizinin daha çekim denemeleri 15 Mayıs'ta başladı. Sezonun dizileri ekrana veda ederken yerini yeni diziler almaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Ada Masalı oldu.

Başrollerini Ayça Ayşin ve Alp Navruz'un oynayacağı dizide konusu meraklandırdı.

Dizi oyuncularının dizide giydiği elbiselerden kullandıkları ayakkabı ve çanta modellerine kadar her şeyi yayınlamaya devam edeceğiz.

Ayça Ayşin Turan kim?

1992 Sinop doğumludur. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk hedefi olmuştur. Anne ve baba tarafı Karadenizlidir. 2011 Dinle Sevgili dizisinde Gülfem rolü ile ekranlara ilk kez geldi. Ardından birçok dizi, reklam ve sinema filminde rol alarak tanındı. En son Arıza dizisinde Halide rolünde oynayan genç ve güzel oyuncu başarısından her yerde söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya ağlarını da aktif olarak kullandığını belirten Turan'ın hatırı sayılı hayran kitlesi bulunuyor.

Ada Masalı dizisinin başrollerinde şu isimler yer alacak; Alp Navruz, İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener.