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Ada Masalı dizisinde rol alacak Özge Demirtel kimdir?

Star TV'de Haziran ayında yayınlanması beklenen Ada Masalı dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Dizinin başrolünde Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan yer alacak. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Özge Demirtel de merak edildi. Özge Demirtel kimdir? İşte Özge Demirtel isimli oyuncu hakkında detaylar...

20 Ocak 2022 Perşembe 08:16
Ada Masalı dizisinde rol alacak Özge Demirtel kimdir?
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Özge Demirtel, başrollerini Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Star TV yaz dizisi Ada Masalı'da da göze çarpacak. Oyuncular arasında Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, İpek Tenolcay ve Cem Anıl Edge gibi usta isimler de dahil olmak üzere pek çok genç ve  ismi duyulmamış oyuncular da olacak.

Özge Demirtel

Özge Demirtel, Instagram'da @ ozge.dt kullanıcı adıyla Ada Masalı dizisinin kadrosunu kazanan isimlerden biridir. Instagram'da 1.300 takipçisi bulunan Özge Demirtel, geleceğin yıldız adaylarında gösterdiğimiz kadar güzel ve yeteneklidir.

Gökhan Türkmen'in Sır adlı klibinde oynayarak  oyunculuğa ilk adımını atan Özge Demirtel, Ada Masalı ile bir dizi performansın ilk deneyimini yaşayacak. Yüzmeyi, dalmayı ve hayvanları  seven Özge Demirtel, seyahat etmeyi de seviyor. 

Özge Demirtel'in 20'li yaşlarda olduğu bilinmektedir. 


Son Güncelleme: 20.01.2022 08:16
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Anahtar Kelimeler:
Özge Demirtel Kimdir?Ada Masalı Dizisi Oyuncuları
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