Ada Masalı dizisinde rol alacak Özge Demirtel kimdir?

Özge Demirtel, başrollerini Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Star TV yaz dizisi Ada Masalı'da da göze çarpacak. Oyuncular arasında Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, İpek Tenolcay ve Cem Anıl Edge gibi usta isimler de dahil olmak üzere pek çok genç ve ismi duyulmamış oyuncular da olacak.
Özge Demirtel
Özge Demirtel, Instagram'da @ ozge.dt kullanıcı adıyla Ada Masalı dizisinin kadrosunu kazanan isimlerden biridir. Instagram'da 1.300 takipçisi bulunan Özge Demirtel, geleceğin yıldız adaylarında gösterdiğimiz kadar güzel ve yeteneklidir.
Özge Demirtel'in 20'li yaşlarda olduğu bilinmektedir.
Son Güncelleme: 20.01.2022 08:16