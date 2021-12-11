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Ada Masalı dizisi Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşındadır?

Yaz sezonunun iddialı dizilerinden Ada Masalı’nın Haziran karakterini canlandıran oyuncu Ayça Ayşin Turan son günlerin en çok araştırılan isimlerinden. Peki, Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşındadır?

11 Aralık 2021 Cumartesi 19:05
Ada Masalı dizisi Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşındadır?
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Dizinin başrol karakteri Haziran, Biricik’in yakın arkadaşıdır ve geçici olarak Ada’ya yerleşmiştir. Ancak yaşayacağı durumlardan dolayı Ada’da kalıcı olacaktır. Çalışmakta olduğu iş yeri için Ada’ya gitmiş olan Haziran, Poyraz karakterinin kötü olduğunu düşünmekte ve bu yüzden Poyraz’ın maddi durumlarıyla ilgili bilgileri sızdırarak onun kredi borçlarını ödeyememesine neden olmuştur.

Ayça Ayşin Turan kimdir?

Güzel oyuncu 25 Ekim 1992’de Sinop’ta doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon okumuştur. Oyunculuğa 2011’de Dinle Sevgili isimli diziyle başlayan Turan, Ada karakterini canlandırdığı Karagül isimli diziyle adını duyurmuştur.

Akrep burcu olan güzel oyuncu 1.67 m boyundadır ve 47 kg’dır.

Yer aldığı projeler

2019 – Hakan: Muhafız (Leyla) (Dizi)

2017 – Meryem (Meryem Akça) (Dizi)

2016 – Altınsoylar (Burcu) (Dizi)

2015 – Sevimli Tehlikei (Zeliş) (Film)

2014 – Karagül (Ada) (Dizi)

2011 – Dinle Sevgili (Gülfem) (Dizi)


Son Güncelleme: 11.12.2021 19:05
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