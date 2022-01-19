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Ada Masalı Derya Kimdir? Hakkında Merak Edilenler

Adını birçok proje de duyuran Ayça Ayşin Turan tekrar ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Ada Masalı adlı dizide Derya karakterine can veren Turan gözleri üzerine çekmeyi başardı. Sevenleri ile buluşacak Turan, Derya karakteri ile de ekranlarda yer alacaktır. Ada Masalı dizisinde Derya adlı kişiyi canlandıran Turan hakkında merak edilenler haberimizde

19 Ocak 2022 Çarşamba 14:27
Ada Masalı Derya Kimdir? Hakkında Merak Edilenler
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Ada Masalı dizisi yaz dizisi olarak tarihlere geçmek için hazırlanıyor. Oyuncu kadrosunun zenginliği de gözlerden kaçmıyor. İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi yetenekli isimler yer alıyor.

Ada Masalı Derya kimdir?

Adını en son Show TV ekranlarında Arıza dizisi ile seyircilerle buluşan Ayça Ayşin Turan şimdi ise Ada Masalı dizisinde Derya karakterini canlandıracak. Kariyerinde birçok kez dizi de yeteneğini sergiledi. Dijital platformu olan Netflix de ise Hakan Muhafız dizisinde de adını duyurmayı başardı.

 25 Ekim 1992 yılında İstanbul da dünyaya gelen Turan eğitim hayatında İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümü okudu.

İlk dizisi ise Meryem oldu. Orda başrol olarak Meryem kişisini canlandırması ile de yeteneğini kanıtladı. Oyunculuk hayatını çeşitli eğitimler alarak da taçlandırdı.

Güzelliği ile de herkesi kendine hayran bırakan yetenekli oyuncu 1.67 boyun da ve 48 kilo olduğu da biliniyor.

Ayça Ayşin Turan Dizileri ve Filmleri

  • Ada Masalı (Derya) – 2021
  • Arıza (Halide) – 2020
  • The Protector
  • Zemheri (Firuze)
  • Meryem (Meryem)
  • Dinle Sevgili

Son Güncelleme: 19.01.2022 14:27
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DiziOyuncu
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