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Acun Ilıcalı'ya kızlarından kötü haber!

TV 8'in patronu Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin Ilıcalı ile Leyla Ilıcalı Bolu’da bir trafik kazası geçirdi. İçinde bulundukları cipin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada Ilıcalı kardeşlerin yara almadan kurtuldukları öğrenildi.

16 Ocak 2022 Pazar 13:55
Acun Ilıcalı'ya kızlarından kötü haber!
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Survivor all star yarışması için Dominik'te bulunan TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya kızlarının kaza yaptığı bilgisi ulaştırıldı. Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nden çıktıktan sonra İstanbul'a doğru seyir halinde olan Acun Ilıcalı’nın kızlarının içinde olduğu lüks cip, etkili olan kar yapışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan çıktı.

Yol kenarında bulunan ormanlık alana giren cipin bir ağaca çarparak durabildiği bildirilirken, Yasemin Ilıcalı ile Leyla Ilıcalı'nın yanı sıra cipin şoförünün de kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Araç sürücüsü ile Ilıcalı kardeşler kaza yerine gelen başka bir araçla bölgeden ayrılırken, cipin bir çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldığı bildirildi.


Son Güncelleme: 16.01.2022 13:55
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Acun IlıcalıYasemin IlıcalıLeyla IlıcalıBoluKaza
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