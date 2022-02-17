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Abdülhamit Danışır kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Abdülhamit Danışır, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Abdülhamit Danışır kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

17 Şubat 2022 Perşembe 09:23
Abdülhamit Danışır kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
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Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Abdülhamit Danışır, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Abdülhamit Danışır, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Abdülhamit Danışır kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Abdülhamit Danışır Biyografisi

Kendisi Türkiye sinema tarihinde önemli biridir. Fikrimin İnce Gülü–Sarı Mercedes filminde Rüstem Amca karakterini oynadı. 1993 yılında ise Balkan Balkan adlı sinema filminde yer aldı. Çılgın Bediş dizisinde de Kapıcı Abdül karakteriyle kendisini sevdirdi.

2017 yılında ise yol kenarlarında seyyar satıcılık yapmaya başlamıştır. Çünkü kendisine oyunculuk teklifi gelmemiştir. Uzun süredir sinema ve televizyon sektöründen uzakta bir hayat geçirmektedir. Kendisiyle alakalı herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

İstanbul’da yaşamaktadır. Beşiktaş’ta yol kenarında seyyar satıcılık yapan Abdülhamit Danışır, dini kitaplar satıyor.



Son Güncelleme: 17.02.2022 09:23
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Anahtar Kelimeler:
Abdülhamit DanışırÇılgın Bediş
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