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ABC Komedisi “Bucktown”ın geliyor! Başrolde kimler olacak?

ABC yeni bir komediye hazırlanıyor! Bucktown'ın başrolünde yer alacak isimler açıklandı. Başrolde kimler rol alacak? İşte merak edilenler...

10 Şubat 2022 Perşembe 13:27
ABC Komedisi “Bucktown”ın geliyor! Başrolde kimler olacak?
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Bucktown başrolleri açıklandı. Shannon Woodward ve Nicole Rİchie’nin yer alacağı ABC Komedisi yakında seyirci ile buluşacak.

Çok kameralı bir sitcom olacak. Amy, erkek arkadaşı tarafından terk edildikten sonra evinden atılacak. Daha sonra annesinin evine sığınan Amy, kız kardeşinin son rehabilitasyon görevi nedeniyle orada yaşayan genç yeğeniyle iletişim kuruyor. Annesi ve yeğeninin yalnız gidecek donanımda olmadıklarını fark edince kalma kararı alıyor.

Richie, Amy’nin patronu olacaktır. Bencil biri olan Amy, odadaki tüm pozitif enerjiyi emer. Kocası Finn ile birlikte çalışmaktadır. İçindeki çılgın profesyonellik dışı ortaklık haricinde oldukça ciddidir.

Woodward, Apple dizisi Corazon’da Joseph Gordon-Levitt ile rol arkadaşı olacak. HBO ‘nun Westworld dizisinin yanında Raising Hope, The Riches ve Search Party rolleriyle tanınmaktadır. Merakla beklenen video oyunu The Last of Us Part 2 ‘nin sinyali verildi.

Richie, rapçi egosu üzerine olan Quibi dizisi Nikki Fresh’te rol almıştır. Rol aldığı yapımlar: Great News, Bless This Mess, Camping ve Grace and Frankie olmuştur. Bir Amazon moda yarışması dizisi olan Making the Cut’ ın ilk sezonunda jürilik yapmıştır. Fox / E’de beş sezon ve 55 bölüm devam eden gerçeklik dizisi The Simple Life’ da rol almıştır.



Son Güncelleme: 10.02.2022 13:27
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AbcBucktown
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