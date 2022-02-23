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Aamir Khan Müslüman mı? Aslen nereli? Aamir Khan kaç yaşında?

Ünlü aktör Aamir Khan aslen nereli? Hangi dine inanıyor? Müslüman mı? Kaç yaşında? Sorularının cevabı fanları ve izleyenleri tarafından büyük merakla araştırılıyor.

23 Şubat 2022 Çarşamba 15:15
Aamir Khan Müslüman mı? Aslen nereli? Aamir Khan kaç yaşında?
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Ünlü aktör Aamir Khan'ın kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve hangi dine inandığı? Fanları tarafından merak ediliyor.

Aamir Khan kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi dine inanmaktadır?

Aamir Khan 14 Mart 1965 yılında Hindistan’ın Maharashtra Eyaleti Başkent Mumbai’de doğmuştur. Babası Tahir Hussain annesi ise Zeenat Hussain’dir. Ayrıca amcası Nasir Hussain’de Hint film sektöründe yer almaktadır. Üç kardeşi bulunan Aamir Khan’ın kardeşi Fisal Khan aktör, yeğeni Imran Khan ise Hint sinemasının bilinen isimleridir.

Yönetmen ve yapımcı olarak dünyanın en önemli kişileri arasında yer almaktadır. Özellikle sosyal hayat ile alakalı problemleri filmlerine yansıtması ve hassaslığıyla bilinmektedir. Hintli Aamir Khan sinemanın yaşamın bir yansıması olduğunu ve her bireyin dünyada yaşanan olaylara karşı hassas olması ve olayların içinde yer alması gerektiğini düşünmektedir.

1986 ve 2002 yılları içinde Reena Dutta ile bir evlilik yapmış ancak evlilikleri sonlanmıştır. Bu evlilikten sonra 2005 yılında yönetmen Kiran Rio ile evlenmiştir. Aamir Khan’ın Ira, Azad Rao ve Junaid adında 3 tane evladı bulunmaktadır.

En fazla merak edilen konulardan birisi ise dini inancı ile alakalıdır. Dünyaca ünlü yönetmen bilindiği gibi İslam dinine inandığı için Müslüman’dır.



Son Güncelleme: 23.02.2022 15:15
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Aamir KhanÜnlü Aktör
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