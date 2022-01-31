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Aamir Khan kimdir, nerelidir? Aamir Khan biyografisi

Dünyaca ünlü aktör Aamir Khan’ın hayatı ve rol aldığı filmler pek çok hayranı tarafından merak ediliyor. Peki, Aamir Khan kimdir, nerelidir? İşte Aamir Khan biyografisi…

31 Ocak 2022 Pazartesi 12:03
Aamir Khan kimdir, nerelidir? Aamir Khan biyografisi
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14 Mart 1965 yılında Hindistan Bombay’da dünyaya gelen Müslüman oyuncu Aamir Khan, 56 kilo ve 1.63 cm boyundadır. Aslen Mumbai’li olan oyuncu Kiran Rao ile evlidir.

Aamir Khan’ın oyunculuk sevdası ailesinden gelmektedir. Khan’ın babası Bollywood’da yapımcı amcası da yönetmendir. Ailenin en büyük çocuğu olan Aamir Khan’ın erkek kardeşi Faisal Han da ağabeyi gibi aktörlük yapmaktadır. Oyuncunun aynı zamanda 2 tane de kız kardeşi vardır. Lise eğitimini Bombay İskoç Okulu’nda tamamlayan Khan’ın yaşamındaki zor zamanları lise eğitim yıllarında başlamıştır. Babasının yapımcılığını yaptığı filmler çok tutmayınca maddi açıdan çok büyük sıkıntılar yaşamışlardır. Bu yüzden de okul taksitlerini ödeyemedikleri zamanlar olmuştur.

Aamir Khan’ın ilk oyunculuk deneyimi

Aamir Khan, ilk olarak daha 16 yaşında iken Aditya Bhattacharya isimli bir arkadaşının yönetmenliğini yaptığı Paranoya isimli yaklaşık 40 dakika süren sessiz sinema filminin çalışmalarında yer almıştır. Fakat, Khan ailesi yaşadıkları kötü tecrübeleri nedeni ile oğullarının bu sektöre girmesini istememişlerdir. Bu yüzden de Khan, bu film çalışmalarına ailesinin haberi olmadan katılım sağlamıştır. Bu tecrübe onu filmcilik sektörüne giriş yapması için cesaretlendirmiştir. Bu yüzden ailesinin baskılarına rağmen üniversite okumak yerine yönetmenliğini amcasının üstlendiği filmlerde yardımcı yönetmenlik yapmayı tercih etmiştir. Aamir Khan, bu tercihinden sonra sinema sektörüne profesyonel olarak adım atmıştır.

Aamir Khan filmleri

2018 – Thugs Of Hindostan

2017 – Secret Superstar

2016 – Dangal

2015 – Dil Dhadakne Dol

2014 – PK

2013 – Dhoom 3

2013 – Bombay Talkies

2012 – Talaash

2011 – Delhi Belly

2011 – Big In Bollywood

2010 – Dhobi Gat

2009 – Luck By Chance

2009 – 3 İdiots

2008 – Ghajinide çok beğeni alan filmlerindendir.

2006 – Fana

2006 – Rang De Basanti

2005 – The Rising : Ballad Mangal Pandey



Son Güncelleme: 31.01.2022 12:03
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