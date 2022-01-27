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Aamir Khan hangi filmlerde rol almıştır? Aamir Khan filmleri

Dünyaca ünlü oyuncu Aamir Khan’ın bu zamana kadar yer aldığı ve kendi çıkardığı filmleri birçok vatandaş tarafından merak edilmekte. Peki Aamir Kahan hangi filmlerde rol almıştır? İşte Aamir Khan filmleri…

27 Ocak 2022 Perşembe 01:24
Aamir Khan hangi filmlerde rol almıştır? Aamir Khan filmleri
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14 Mart 1965 yılında Hindistan’da doğan Müslüman oyuncu Aamir Khan’ın filmleri ve kariyer hayatı süresince gösterdiği üstün başarıdan dolayı yalnızca Hindistan’da değil  bütün dünyada sesini duyurmayı başaran bir oyuncudur. Küçük yaşlarında 2 ayrı filmde yer alan Aamir Kahan daha sonrasında bir müzikalde yer almıştır. Çalışmayı çok sevdiğini dile getiren oyuncu, peş peşe filmler çekmiştir. Türkiye’deki en çok sevilen yabancı oyuncu olarak tanımlanan Aamir Khan, yaptığı filmlerin hepsi ile adından sık sık bahsettirmiştir.

Aamir Khan filmleri

Aamir Khan’ın ilk filmi 1973 senesinde vizyona giren Yaadon Ki Baart isimli filmdir. 1998 senesine dek genel olarak yardımcı roller ile ekranlara gelen oyuncu, bu yıl içinde vizyona giren Ghulam (Köle) isimli filmde başrol oyuncusu olarak muhteşem bir performans göstermiştir.

2011 senesinde kadrosunda yer aldığı Dil Chahta Hai isimli filmde çapkın bir erkek olarak seyirci karşısına çıkan başarılı oyuncu, aynı yıl içinde vizyona giren ve Oscar adayı olarak gösterilen Lagaan (Vergi) isimli filmin kadrosunda da yer almıştır. Filmde İngilizlerin Hindistan’dan aldıkları tarım vergileri konu olarak ele alınmıştır. 2006 senesinde Kojol ile rol aldığı Fanaa (Kayboluş) isimli filmde de kör bir kadına aşık olan adamın hikayesi seyirciye anlatılmıştır. 2007 yılında her eğitimci tarafından izlenmesi gereken filmler içinde yer alan Taare Zaamen Par (Yerdeki Yıldızlar / Her Çocuk Özeldir) isimli filmde ise disleksi hastalığı olan ve herkesin dışladığı Ishaan’ı hayata tekrar döndürmek için uğraşan bir öğretmeni oynamıştır. Film IMDB’de 10 üstünden 8,5 almıştır. 2008 senesinde Ghajini filmi gösteriye girmiştir. Akıl Defteri isimli filmden uyarlanan bu filminde oyuncu, 15 dakikada bir hafızasını kaybeden bir adamı canlandırmıştır.

3 İdiots ve Sonrası

2009 yılında beyaz perde ile buluşan 3 İdiots Hisdistan’da yer alan en iyi mühendislik okulunda üç gencin tanışarak arkadaş olmaları ile başlıyor. Eğitim sistemini eleştiren bu film kısa zaman içinde geniş izleyici kitlesine ulaşmış ve gişede 70 milyon dolar hasılat yapmıştır.

2012 yılında Talaash: The Answer Lies Within isimli filmde ise seyirci karşısına polis olarak çıkmıştır. Filmde olaylar, bir polis, bir ev hanımı ve bir fahişenin etrafında geçmektedir.

Dhoom 3 isimli filmi ise 2013 senesinde beyaz perde ile buluşmuştur. Filmde Hindistan’da yaşanan büyük bir soygun olayı anlatılmaktadır. 2014 senesinde vizyona girmiş olan PK isimli film ise gösterim esnasında birçok eleştiriye maruz kalmıştır. Uzaydan dünyaya gelen ve uzay gemisinin kumandasını çaldıran bir uzaylı ile onun uzay gemisini bulmak için uğraştığı sırada yaşadıklarının anlatıldığı filmde “Tanrı” ismi ve sembolleri oldukça fazla eleştiri almıştır.

Dangal (Güreş Yarışması) isimli filmi ise 2016 senesinde vizyona giren biyografik bir filmdir. Filmde kızlarına güreşmeyi öğretin güreşçi bir babanın hikayesi anlatılmakta.

Secret Superstar (Süperstar) isimli filmi 2017 senesinde beyaz perde ile buluşan ve Olağanüstü Ulusal Çocuk Ödülü’nü alan müzikal ve dramatik bir filmdir. Filmde özgürlüğünü elde etmek isteyen ve şarkıcı olmak isteyen bir kızın hikayesi ele alınmıştır.


Son Güncelleme: 27.01.2022 01:24
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