A101 market aktüel ürünlerinde İgloo oto buzdolabı satışa sunuldu

şaşırtmaya devam ediyor. A101 market aktüel ürünlerine bu hafta da İgloo marka oto buzdolabı ekleniyor.nın küçük boy fiyatı 249 TL, büyük boy fiyatı 329 TL olarak belirlendi. Arabanın çakmaklık girişi üzerinden güç alabilen bu buzdolapları 6 litre ve 24 litre hacme sahip. Termos özelliği de gösterebilen bu ürünlerin soğutma özelliği bulunmamakta. Üst kısımlarında yer alan fan üzerinden havalandırma sağlayan ve ısı izolasyonu sayesinde içeceklerin ısınmamasını sağlayan bu dolaplar oldukça kullanışlı. İçeceklerinizi ve yiyeceklerinizi donuk bir vaziyette içerisine koyduğunuzda 2 gün boyunca bozulmadan saklanabiliyor.