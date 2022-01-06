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A101 market aktüel ürünlerinde İgloo oto buzdolabı satışa sunuldu

A101 market aktüel ürünlerde satılan igloo oto buzdolabının fiyatı beli oldu! İgloo oto buzdolabının küçük boyu 249 TL büyük boyu ise 329 TL’den satışa sunulacak.

06 Ocak 2022 Perşembe 00:17
A101 market aktüel ürünlerinde İgloo oto buzdolabı satışa sunuldu
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A101 market aktüel ürünleri şaşırtmaya devam ediyor. A101 market aktüel ürünlerine bu hafta da İgloo marka oto buzdolabı ekleniyor. İgloo oto buzdolabının küçük boy fiyatı 249 TL, büyük boy fiyatı 329 TL olarak belirlendi. Arabanın çakmaklık girişi üzerinden güç alabilen bu buzdolapları 6 litre ve 24 litre hacme sahip. Termos özelliği de gösterebilen bu ürünlerin soğutma özelliği bulunmamakta. Üst kısımlarında yer alan fan üzerinden havalandırma sağlayan ve ısı izolasyonu sayesinde içeceklerin ısınmamasını sağlayan bu dolaplar oldukça kullanışlı. İçeceklerinizi ve yiyeceklerinizi donuk bir vaziyette içerisine koyduğunuzda 2 gün boyunca bozulmadan saklanabiliyor. 


Son Güncelleme: 06.01.2022 00:17
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Anahtar Kelimeler:
İgloo Oto BuzdolabıA101Market Aktüel ürünleri
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