%3 dizisinin yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Dizi 5. sezon için onay aldı mı?

%3 dizisinin 5. Sezonu merakla bekleniyor. Bilim kurgu türündeki bu dizi 5. sezon için onay aldı mı? İşte dizinin oyuncuları, konusu ve dizi hakkında merak edilen detaylar...

%3 dizisinin konusu nedir?

Dizi, yaşam kaynaklarının neredeyse tükendiğini ve tükenen kaynaklar yüzünden insanların hayatlarını sürdürmesi için yeni bir yaşam alanı üretmeye çalışmasıyla başlar. Ancak bu yeni üretilen yaşam alanına herkes giremez. 20 yaşına ulaşanlar bazı testlerden geçerek burada yaşamaya hak kazanır. Burada yaşamaya hak kazananların oranı ise %3’tür. Dizi tam olarak bu noktadan sonra başlar. Gençlerin yeteneklerinin tespit edildiği bu test süreci dizide; “Süreç” olarak isimlendiriliyor. Gençler arasından başarılı olanların hayatını sürdürmeye hak kazandığı bölge “Açıklar” olarak adlandırılıyor.

Dizi bilim kurgu sevmeyenlerin bile ilgisini çekecek türde bir yapımdır. Bunun sebebi ise olayların sebep sonuç ilişkisinde aktarılması ve gerçeğe uygun olmasındandır.

Oyuncu kadrosu

Miguel Serrano Leonelli

Süreç’teki kişilerden sorumlu olan Ezequiel, dizinin baş karakterlerindendir. Ezequiel Süreç’in lideri konumundadır.

Bianca Comparato

Ailesiden sadece abisi hayatta kalan ve abisi tarafından yetiştirilmiş olan Michele, Süreç’e başvuran adaylardan biridir. Michele’nin Süreç’e katılmasının amacı Açıklara gidebilmektir. Ancak Michele’nin asıl amacı abisinin intikamının alınmasıdır.

Rodolfo Valente

Hareketli ve zeki bir kişiliğe sahip olan Rafael, %3 dizisi karakterlerinden biridir. Kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen Rafael, bu yarışta insanları rahatlıkla harcayabilecek bir karaktere sahiptir.

Vaneza Oliveira

Joanna da Açıklara katılmak istemektedir ancak onu diğer adaylardan ayıran bazı özellikler vardır. Sessiz, şüpheli ve dikkatli olması sayesinde Rafael’in geçmişinin temiz olmadığını fark eder ve bunu avantaja çevirmek ister.

Michel Gomes

Tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum olan Fenando’nun yürüyebilmesi için tek yer Açıklar. Bunun için çocukluğundan beri Süreç’e hazırlanmaktadır.

Viviane Porto

Açıklar’da yaşmını sürdüren ve Konsey için çalışan Aline, Ezequiel’in yardımcısı konumundadır. Hırslı bir kişiliğe sahip, özgüveni yüksek. Liderliği tartışılmaya başlayan Ezequiel’in yerine geçmek ister. Kurallara ve sisteme son derece bağlı olup manipülasyon yeteneği oldukça yüksektir.

%3 dizisi 5. Sezon için onay aldı mı?

Yıllardır merakla beklenen dizi Netflix bünyesinde çok fazla yükselerek güzel yerlere gelmişti ancak sonrasında senaristlerin arasında çıkan sorunlar yüzünden ve pandemiden dolayı 5. Sezon onayı alamadı.

%3 dizisinin 5.sezonu ne zaman yayınlanacak?

Dizinin 5. sezon yayınlanmayacak. 4. sezon 2020 yılında yayınlandı. Nettflix'in telafi bölümler koyacağı henüz diziyi kaldırmadığını düşünüyoruz. Bu sebepten dolayı muhtemelen dizinin yeni bölümleri gelecektir.