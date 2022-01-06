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24 Haziran Gelinim Mutfakta puan sonucu ve günün birincisi

Gelinim Mutfakta 24 Haziran Perşembe gününü birinci tamamlayan kişi kim? 24 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta puan sonucu ve hangi yarışmacının çeyrek altını aldığı merak konusu oldu 24 Haziran Perşembe birincisi kim? sorularının detaylı cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

06 Ocak 2022 Perşembe 19:01
24 Haziran Gelinim Mutfakta puan sonucu ve günün birincisi
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Gelinim Mutfakta 24 Haziran Perşembe günün birincisi ve puanları kesin olarak açıklandı! Açıklanan puan sonrasında programın hayranları günün birincisinin kim olduğunu merak etmeye başladı. 24 Haziran Perşembe günü Gelinim Mutfakta sonuçları kesin olarak açıklandığında, günün sonunda çeyrek altın alan geline dikkat edilecek. Yağnur, bugün yine çeyrek altın alırsa geçen haftaya çok çok büyük bir avantajla girecek.

Aysun ve Gönül Yağnur, 20 bilezik kazanmalarını engellemek için savaşırken, Ayten bugün haksız noktalara isyan bayrağını resmen açtı. Ayten, bugün çeyrek altın kim kazandı? Sorusunu yanıtlamak için çıktığı yarışmada, kayınvalidelerin verdiği acımasız düşük puanlarla motivasyonu alt üst oldu.

Gönül bu yarışmada basit biri olarak görünmüyor, kazananı kayınvalidesi aracılığıyla belirlemek çok önemlidir. Öte yandan Aysun final bölümünde zar zor aldığı altınların dörtte birini kazanmak istiyor, bugün 24 Haziran Perşembe, Gelinim Mutfakta ilk günü. Bakalım Aysun bugün çeyrek altını ve beşinci çeyrek altınını kazanabilecek mi?

Gelinim Mutfakta 24 Haziran Perşembe puan durumu

Yaklaşık üç sezondan beri süren, sevilerek izlenilen ve bir o kadar ilgiyle takip edilen yarışmada büyük sezon finalinin de artık yavaş yavaş sonlarına gelinmekte. Bugün verilecek olan 24 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta puanlarında geriye sadece 6 çeyrek altın kalacak. 20 bileziği kazanabilmenin tek şartı dört haftada en fazla çeyrek altını kazanmak olduğu için Gelinim Mutfakta 24 Haziran Perşembe puan durumunun sonuçları netlik kazanmadı, günün sonunda hangi gelinin çeyrek altını aldığı daha da önem arz edecek.

Seda Sayan bu hafta Pazartesi gününün beş puanını Ayten’e verirken, Salı günü Yağnur İşçiler Seda’dan beş puanı alan kişi olmuştu. Son bölümünde yani çarşamba gününde Seda Sayan’dan beş puanı alan kişi Ayten olmasına rağmen çeyrek altını bu hafta Aysun ve Yağnur aldı.

24 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta puan tablosu belli olduğunda Aysun ve Yağnur’un arasındaki bir çeyrek olan farkın eriyip erimeyeceği merakı giderilmiş olacak. Aysun’un taraftarları Yağnur’u geçeceğini düşünürken, Yağnur’un fanları da Aysun’un 20 bileziği alamayacağını dillendiriyor.

Aysun Yağnur’un gerisinde kalmamak için hem bugün birinci olup hem de çeyrek altını alan gelin olabilmek için kolları sıvadı.

Gelinim Mutfakta 24 Haziran puanları 

24 Haziran Seda Sayan Kaç Puan Verdi

Yağnur:

2

Aysun:

4

Ayten:

1

Gönül:

5

Kaynana Nurten’in verdiği Puanlar

Yağnur:

2

Aysun: => Nurten’in Gelini

5

Ayten: 

1

Gönül:

4

Kaynana Yüksel’in verdiği Puanlar

Yağnur:

2

Aysun:

3

Ayten:

1

Gönül: => Yüksel’in Gelini

5

Kaynana Nilgün’ün verdiği Puanlar

Yağnur: => Nilgün’ün Gelini

5

Aysun:

2

Ayten:

1

Gönül:

4

Kaynana Neriman’ın verdiği Puanlar

Yağnur:

1

Aysun:

5

Ayten: => Neriman’ın Gelini

4

Gönül:

4

Gelinim mutfakta 24 Haziran Perşembe Toplam Puanlar

Yağnur

2

2

2

5

1

12

Aysun

4

5

3

2

5

19

Ayten

1

1

1

1

4

8

Gönül

5

4

5

4

4

22

Gelinim Mutfakta Toplam Puan durumu (21-25 Mayıs) – Perşembe

Yağnur: 53 + 12 = 65

Aysun: 57 + 19 = 76

Ayten: 43 + 8 = 51

Gönül: 34 + 22 = 56

Gelinim Mutfakta 24 Haziran Perşembe Puanlama Sonuçları

24 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta Günün Birincisi

⇒ GÖNÜL

Gelinim Mutfakta 24 Haziran Çeyrek Altını Alan Kim

⇒ GÖNÜL

24 Haziran Gelinim Mutfakta Günün Sonuncusu

  AYTEN

Gelinim Mutfakta 25 Haziran Cuma fragmanı izle

24 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta puanı kesin olarak açıklandığı an tüm dikkatler toplam puan durumunun sonucuna göre birinciliği elinde bulunduracak gelinde değil, bugün çeyrek altını kim aldı sorusuna karşılık olan gelinde olacaktır. Bir sonraki gün büyük sezon finalinin üçüncü haftasında tamamlanacak. İşte o anlara ait ön tanıtım olan Gelinim Mutfakta 25 Haziran Cuma fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.


Son Güncelleme: 06.01.2022 19:01
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Anahtar Kelimeler:
24 HaziranGelinim MutfaktaBirinciPuan DurumuYağnurAytenSeda Sayan
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