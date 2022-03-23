23 Mart Survivor Merve neden yarışmada yok? Survivor Merve neden oynamıyor? Survivor Merve'ye noldu?

Survivor All Star yarışmasında bu akşam Merve Aydın'ın oyunda olmaması izleyicileri şüpheye soktu. Survivor Merve Aydın elendi mi? Survivor Merve Aydın bugün yarışmada neden yok? Survivor'da Merve Aydın'ın olmaması izleyiciler tarafından merakla beklenirken neler olduğu sorgulanıyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Survivor All Star bu sene başlaması ile birlikte seyirciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilmektedir. 23 Mart Merve'nin yarışmada olmaması izleyicileri meraklandırdı. İnternet ortamından Merve'nin elenip elenmediğini, neden yarışmada bu akşam olmadığını merak eden seyirciler ise yanıtı gursesgazetesi.com adresinde buluyor.

23 Mart Merve neden yarışmada yok? Merve'ye noldu?

Survivor All Star'da bu sene yarışan Merve Aydın 23 Mart akşamı yayınlanan bölümde olmaması sonrasında seyirciler meraklanmaya başladı. Yarışmada neden yer almadığını araştıran seyirciler ise Merve'nin elenip elenmediğini sorguluyor. İşte detaylar..

Survivor'da dokunulmazlık oyunu mücadelesine katılmayan Merve Aydın bu akşam neden oynamıyor? İşte yanıtı..

Survivor All Star 23 Mart Dokunulmazlık oyununda Merve rahatsızlığından dolayı yarışta yer almadı. Merve bugünkü oyunda Ünlüler takımında bulunmuyor.