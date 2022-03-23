23 Mart Survivor All Star Elif bugün neden yok? Survivor elif yarışmada bugün neden yok? Survivor Elif elendi mi?

Survivor All Star yarışmasında bu akşam Elif'in oyunda olmaması izleyicileri şüpheye soktu. Survivor Elif elendi mi? Survivor elif bugün yarışmada neden yok? Survivor'da Elif'in olmaması izleyiciler tarafından merakla beklenirken neler olduğu sorgulanıyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Survivor All Star bu sene başlaması ile birlikte seyirciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilmektedir. 23 Mart Elif'in yarışmada olmaması izleyicileri meraklandırdı. İnternet ortamından Elif'in elenip elenmediğini, neden yarışmada bu akşam olmadığını merak eden seyirciler ise yanıtı gursesgazetesi.com adresinde buluyor.

23 Mart Elif neden yarışmada yok?

Survivor All Star yarışması ile birlikte bu sene yarışmacıların zorlanma dozajı gittikçe artıyor. Parkurların her seneye oranla farklı ve zorlu olarak hazırlanması izleyicileri de büyük oranda etkilemektedir. Saygısı ile birlikte oldukça beğenilen yarışmacılardan birisi olan Elif'in midesi ile ilgili rahatsızlığı sebebi ile yarışmada olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Dün oynanan oyun yarışmasında karnından sert darbeye maruz kalan Elif büyük bir sakatlık yaşadı. Hastanede tedavi altına alınan Elif bugün mide rahatsızlığı ile yarışmada yer almıyor.