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22 Haziran Salı Gelinim Mutfakta puan sonucu ve günün kazananı!

Gelinim Mutfakta 22 Haziran Salı günün kazananı belli oldu! 22 Haziran Salı Gelinim Mutfakta Puanları ile hem birinci hem de altını kim kazandı? Seda Sayan kaç puan verdi? 22 Haziran Salı günü kim birinciliğe ulaştı? Salı günü çeyrek altını kim kazandı? Bugünün birinciliğini kim kazandı? 22 Haziran Salı Gelinim Mutfakta en yüksek puanı hangi gelin aldı? Tüm bu soruların detaylı cevaplarını haberimizde bulacaksınız.

07 Ocak 2022 Cuma 07:15
22 Haziran Salı Gelinim Mutfakta puan sonucu ve günün kazananı!
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Gelinim mutfakta 22 Haziran Salı Sonuçlar ve skorlar kesin netleştiğinde tüm gözler bugün çeyrek altını kim kazandı? Sorusunda olacak. Çeyrek sayısına bağlı olarak 20 bilezik dağıtılacağından, üçüncü haftanın sonuna yavaş yavaş yaklaşan yarışma programında 20 bilezik için sadece bir hafta kaldı.

Büyük sezon finalinin ilk iki haftasının sonuçlarına bakıldığında, Aysun puan olarak rakiplerini geride bırakırken, Yağnur 4 çeyrek altın almasından dolayı şu anda 20 bileziğe en yakın olduğunu görebilirsiniz.

Yağnur ve Aysun arasındaki hem rekabet hem de çekişme giderek artıyor. Aysun Kuşatan ile aynı çeyrek sayısına ulaşamayan Yağnur bugün günün galibi olmak için Gelinim Mutfakta’da çeyrek altını kazanmak için kolları sıvadı.

Bugün 22 Haziran Gelinim Mutfağa kim birinci oldu? Bugün çeyrek altın alan gelin kim? Bugün birinci olan kim? Sorularınızın cevaplarını yazının sonunda bulacaksınız.

Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde Aysun çeyrek altın sahibi oldu. Aysun, son bölümde aldığı çeyrek altın sayesinde Ayten ve Gönül'ün kazandığı çeyrekleri geçmeyi başarsa da Yağnur'un aldığı 4 çeyrek altınlara ulaşamadı.

Yağnur, üstü kapalı bir şekilde şu an bir yarışmada olduğunu ve asla 20 bilezik kazanamayacağını bu sözleriyle öne sürerken, Aysun, bugünkü gelinin mutfakta attığı golle çeyrek altın kazanan yarışmacı Yağnur'a cevap vermek istiyor.

Yağnur’un sezon finalinde en güçlü rakibi şüphesiz Aysun Kuşatan. Bunu akılda tutarak, Aysun'un hem yemek yaparken hem de günlük eleştiriler sırasında sözleriyle moralini bozmaya çalışıyor. Aysun ise Yağnur'a 22 Haziran Gelinim Mutfakta’da yapılan puanlama sonucunda alacağı çeyrek altın ile cevap vermeyi planlıyor.

Gelinim Mutfakta 22 Haziran Salı puan durumu

21 Haziran - 25 Haziran büyük sezon finalinin üçüncü haftası olacak. İlk bölümde çeyrek altını kazanan Aysun, toplamda üçüncü çeyreği kazanırken, 22 Haziran Salı günü Gelinim Mutfakta puanlarında hangi gelinin çeyrek altını kazanacağını şimdiden merak ediliyor. Eski konsepte göre 22 Haziran Salı günü Gelinim Mutfakta’da sonuçlar için çok önemliyken, sadece büyük sezon finalinde çeyrek altın kazanmak önemli hale geldi.

Ayten'in bu haftaki ilk bölümünde en yüksek puanı sunucu Seda verse de Ayten günün birincisi olamadı. Bugün 22 Haziran'da Mutfaktaki Gelinimin puanlamasında hangi geline Seda Sayan'ın beş puan vereceği soruldu.

Bugün 22 Haziran Salı Gelinim Mutfakta Skor tablosu (genel sıralama), hangi gelinin en yüksek puanı aldığına değil, hangi gelinin altın çeyrek kazandığına odaklanacaktır. Çünkü dört hafta sonra alınan çeyrek sayısına göre 20 bilezik verilecektir.

20 bilezik için sadece 9 mücadele ve 9 altın çeyrek kaldı. Bu 9 çeyrek altından biri bugün dağıtılacak. Yağnur, günün kazananı ve aynı zamanda bugün çeyrek altın alan gelin olmak için kolları sıvadı.

Salı günü çeyrek altını kim aldı? Salı günü Seda Sayan en yüksek puanı kime verdi? 22 Haziran Salı Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? 22 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta kim çeyrek altın kazandı? Tüm bu soruların cevapları aşağıda yer alan skor tablosunda açıklanmaktadır.

Gelinim Mutfakta 22 Haziran Puanları 

22 Haziran Seda Sayan Kaç Puan Verdi

Yağnur:

5

Aysun:

4

Ayten:

1

Gönül:

3

Kaynana Nilgün’ün verdiği Puanlar

Yağnur: => Nilgün’ün Gelini

4

Aysun:

5

Ayten:

1

Gönül:

3

Kaynana Nurten’in verdiği Puanlar

Yağnur:

2

Aysun: => Nurten’in Gelini

5

Ayten: 

4

Gönül:

1

Kaynana Neriman’ın verdiği Puanlar

Yağnur:

2

Aysun:

5

Ayten: => Neriman’ın Gelini

3

Gönül:

1

Kaynana Yüksel’in verdiği Puanlar

Yağnur:

5

Aysun:

3

Ayten:

1

Gönül: => Yüksel’in Gelini

4

Gelinim mutfakta 22 Haziran Perşembe Toplam Puanlar

Yağnur

5

4

2

2

5

18

Aysun

4

5

5

5

3

22

Ayten

1

1

4

3

1

10

Gönül

3

3

1

1

4

12

Gelinim Mutfakta Toplam Puan durumu (21-25 Mayıs)

Yağnur: 16 + 18 = 34

Aysun: 18 + 22 = 40

Ayten: 15 + 10 = 25

Gönül: 13 + 12 = 25

Gelinim Mutfakta 22 Haziran Salı Puanlama Sonuçları

22 Haziran Salı Gelinim Mutfakta Günün Birincisi

⇒ AYSUN

Gelinim Mutfakta 22 Haziran Çeyrek Altını Alan Kim

⇒ AYSUN

22 Haziran Gelinim Mutfakta Günün Sonuncusu

  GÖNÜL

Gelinim Mutfakta 23 Haziran Çarşamba Fragmanı İzle

22 Haziran Salı Gelinim Mutfakta Puanları sonucu kesin netlik kazandığında geriye sadece 9 çeyrek altın kalacak. Gözlerse bir sonraki gün, günün birincisi olarak çeyrek altına hangi gelinin sahip olduğu sorusundan olacak. İşte o anlara ait kısa özet olan Gelinim Mutfakta 23 Haziran Çarşamba fragmanı aşağıda yer almaktadır.

 


Son Güncelleme: 07.01.2022 07:15
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Gelinim Mutfakta22 Hazirançeyrek AltınBirinci23 HaziranSeda Sayan
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