21 Bridges Film Konusu nedir? Filmin analizi filmin oyuncuları

21 Bridges filmin konusu ve yorumları

Marshall, Black Panther, Ma Rainey’s Black Bottom gibi filmler başta olmak üzere neşesi ile sinema dünyasına başarılar katan oyuncu yaklaşık 6-7 ay önce öldü. Chadwick Boseman herkesin sevdiği bir insandı. Ölümü ile hayranlarını sevenlerini gözü yaşlı bıraktı. Kansere yenilerek gözlerini dünyaya yumdu.

Genç yaşına (43) yaşında olmasına rağmen ses getiren binlerce filmlerde rol aldı. Bazıları sevilirken bazıları sevilmedi. Yalnız 21 Bridges filmi büyük yankı uyandırmayı başardı. Chadwick Boseman filmde bir dedektifi canlandırırken aksiyonlu sahneler büyük heyecan uyandırdı.

Filmin yorumu

Çocuk yaşlarda polislik ve hayat tecrübesini babasından alan dedektif Andre’nin başı derttedir. Üstleri tarafından sorguya alınan adam kendini kurtaracak bir ihbarla sahalara döner. Birkaç gencin yüklü miktarda uyuşturucu ile kaçıp arkalarından birçok cesedi bırakmaları ile görülen davada şaşırtıcı gelişmeler yaşanır.

21 Bridges filmi aksiyon seven izleyicilere başarılı bir film keyfi sürdürtüyor. Bitmeyen heyecanı ile 100 dakika süren bir serüvene götürüyor. Brian Kirk yönettiği film izleyicilerin istekleri olmuş durumda. Soluksuz bir film arayışında olanlara 21 Bridges filmi kesinlikle önerilir.

Filmin oyuncuları

*Chadwick Boseman (Andre Davis)

*Stephan James (Michail)

*Sienna Miller (Frankie Buns)

*Taylor Kitsch (Ray)

*J.K Simmons (Captain McKenna)

*Louris Cancelmi (Bush)

*Alexander Siddig (Adi)

