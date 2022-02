Why Are You Like This dizisi konusu nedir? Why Are You Like This Dizi yorumu ve incelenmesi

Why Are You Like This Netflix’in popüler dizileri arasında yer alırken 2018 yılında çıkmış olan dizi günümüze kadar gelmeyi başardı. Netflix ’in dikkatini çeken dizi üye olurken Avustralya dizisi ile karşı karşıya kaldık.

Why Are You Like This dizisi Avustrulya Melboune’de geçmektedir. Çoğu 20’li yaşlarda 3 arkadaşın hayatını konu eden dizi ilk dakikalardan itibaren hareketlenmeye başlar. Arkadaşlar sinirli, yırtıcı ve asi olmasına karşın Mia, Penny ve Austin azimli davranışları ile dikkat çeker.





Dizinin ilerleyen senaryolarında Mia, patronu ile tartıştığı görülür. Mia’ya göre herkesten fazla çalıştığı ve mesaiye kaldığını fakat hakkını alamadığını anlatır. İş yerinde cinsiyetçi ve ırkçı yaklaşım olduğunu söyler. Fakat ilerleyen senaryolarda Mia’nın biraz tembel biri olduğu görülür.

Üç arkadaş Mia, Penny ve Austin’in uyumu ise herkes tarafından fark edilir. Penny’de Mia gibi hırçın ve saldırgan tavırlara sahiptir. Penny çalıştığı iş yerinde Daniel isimli kişiyi homofobik olduğu için kovdurmaya çalışır.





Başarılı mesajlar veren dizi, komedi türünde yer almaktadır. 3 gencin zorluklar yaşayarak mesleğini elde ettiğini anlatmaktadır. Dizi bazen siyasete kaysa da asıl amacın ne olduğu gayet açık verilmektedir. Dizinin yaratıcıları Naomi Higgins, Samual Bonanno ve Humyara Mahbub. Dizinin İMDB puanı ise 6,2’dir.

Why Are You Like This dizisinin tanıtım fragmanını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Why Are You Like This dizinin oyuncu kadrosu

Olivia Junkeer – Mia

Naomi Higgins – Penny

Wil King – Austin

Lawrence Leung – Daniel

Shabana Azeez – Samara

Lara Robinson – Maddie

Rik Brown – Richard

Aadhya Wijegoonawardena- Munia

Roz Hammond – Julie

Steve Mouzakis – Charles

Tharanya Tharan – Nabonita