2012 yılında Victoria Secret defilesinde performans sergilemiş ve Vogue kapak kızı olarak ünlenmiştir. Delevingne, model olmanın yanında başarılı birdur aynı zamanda. Anna Karinina, London Fields, The Face of an Angel ve Pan gibi yapımlarda yer almıştır.

Delevingne’nin bu kadar göz önünde olması özel hayatını da birçok insan için meraklı hale getiriyor. Cinsel yaşamını merak eden birçok insanın olduğunu söyleyebiliriz. Delevinge, oyuncu Michelle Rodriguez birliktelik yaşayarak cinsel kimliğine açıklık getirmiştir. Delevingne ardından Rita Ora, Sienna Miller, Karlie Kloss, St. Vincent olarak bildiğimiz Annie Clark ve Amber Heard gibi ünlü isimlerle birliktelik yaşamıştır.