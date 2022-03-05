İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Zayıflığı ile dikkat çeken Hazal Kaya fit halinin sırrını açıkladı

Netflix için hazırlanan dizisinin galasında giydiği elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Hazal Kaya, diyet ve detokstan uzak kazandığı fit görüntüsünün sırrını açıkladı.

05 Mart 2022 Cumartesi 16:51
Zayıflığı ile dikkat çeken Hazal Kaya fit halinin sırrını açıkladı
Takip Et:

Dizi ve film platformu Netflix için hazırlanan 'Pera Palas\'ta Gece Yarısı' isimli dizinin başrol oyuncusu Hazal Kaya, dizinin galasına muhteşem bir elbiseyle katıldı.

Giydiği cesur kıyafet ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Hazal Kaya'nın ne kadar fit göründüğü ise gözlerden kaçmadı. 

Ünlü oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan bir çocuk annesi Hazal Kaya'nın doğumdan sonra verdiği kilolar ise kendisine hayran bıraktı. Zayıflığı ile konuşulan Kaya'nın detoks ve diyetten uzak kalarak nasıl fit kaldığı ise büyük merak konusu oldu.

ZAYIFLIĞININ SIRRINI AÇIKLADI!

Dijital platforma çekilen dizinin galasına gelirken elindeki matarayla görüntülenen güzel oyuncu Hazal Kaya, sağlıklı beslenmek için elinden geldiğini yaptığını belirterek klasik diyetlerin ona uygun olmadığını sadece arada meyve ve sebze suyu içtiğini söyledi.



Son Güncelleme: 05.03.2022 16:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hazal KayaZayıflık SırrıHazal Kaya DiyetiPera Palasta Gece Yarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orçun Benli kiminle evli ? Aslen nereli? Orçun Benli ne iş yapıyor?
Orçun Benli kiminle evli ? Aslen nereli? Orçun Benli ne iş yapıyor?
Ayça Eren kimdir? Nerelidir?
Ayça Eren kimdir? Nerelidir?
Gaye Turgut kimdir?
Gaye Turgut kimdir?
Çek Kazan uygulaması nedir? Çek Kazan uygulamasından nasıl para kazanılır?
Çek Kazan uygulaması nedir? Çek Kazan uygulamasından nasıl para kazanılır?
Erman Okay kimdir, nerede doğmuştur? Erman Okay evli mi? Erman Okay kaç yaşında?
Erman Okay kimdir, nerede doğmuştur? Erman Okay evli mi? Erman Okay kaç yaşında?
Berkay Tulumbacı kimdir? Berkay Tulumbacı kaç yaşında, nereli?
Berkay Tulumbacı kimdir? Berkay Tulumbacı kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

Kardeşlerim dizisi Aybike Eren kimdir? Melis Minkari kim?
Cuma günü oruç tutulur mu? Cuma günü oruç tutmanın hükmü nedir?
Doktorun oruç tutmaya izin vermemesi durumunda ne yapılmalıdır?
6 Mart 2022 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 6 Mart Pazar at yarışı programı
İmsak nedir? İmsak hangi saatte başlar? İmsak neden sürekli değişiyo?
TJK 5 Mart 2022 Cumartesi at yarışı sonuçları
Üç ayların önemi nedir? Üç aylarda oruç tutmanın sevabı var mı?
Regl kanaması düzensiz olan kadınlar nasıl oruç tutmalıdır?
Oruç tutarken mekruhlar nelerdir? Orucun mekruhları nelerdir?
Ramazan’ı karşılamak için oruç tutulur mu?
Ünal Yeter kimdir?
PTT Kargo Cumartesi günü teslimat yapıyor mu, PTT Kargo hafta sonu teslimat yapıyor mu ?
TARSİM Tarım Sigortası riskleri açıklandı!
Bitcoin’den para kazanma yöntemleri
Menenjit belirtileri nelerdir? Menenjit nasıl tedavi edilir?
Hamilelik döneminde oruç tutulabilir mi? Gebe iken oruç tutulur mu?
Dominos Pizza bayilik şartları nelerdir?
Hafta sonu 6 Mart 2022 Pazar açık noter var mı? 6 Mart 2022 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Oruç tutmakla kimler yükümlü olur? Oruç kimlere farzdır? Kimler oruç tutabilir yada tutamaz
Ramazan ayında beslenmeye dikkat! Uzmanlar tarafından açıklanan örnek iftar menüsü nasıl olur
Şevval orucunun dinimizdeki yeri nedir? Kaza oruçları Şevval orucu sayılır mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.