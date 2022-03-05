Zayıflığı ile dikkat çeken Hazal Kaya fit halinin sırrını açıkladı

Dizi ve film platformu Netflix için hazırlanan 'Pera Palas\'ta Gece Yarısı' isimli dizinin başrol oyuncusu Hazal Kaya, dizinin galasına muhteşem bir elbiseyle katıldı.

Giydiği cesur kıyafet ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Hazal Kaya'nın ne kadar fit göründüğü ise gözlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan bir çocuk annesi Hazal Kaya'nın doğumdan sonra verdiği kilolar ise kendisine hayran bıraktı. Zayıflığı ile konuşulan Kaya'nın detoks ve diyetten uzak kalarak nasıl fit kaldığı ise büyük merak konusu oldu.

ZAYIFLIĞININ SIRRINI AÇIKLADI!

Dijital platforma çekilen dizinin galasına gelirken elindeki matarayla görüntülenen güzel oyuncu Hazal Kaya, sağlıklı beslenmek için elinden geldiğini yaptığını belirterek klasik diyetlerin ona uygun olmadığını sadece arada meyve ve sebze suyu içtiğini söyledi.