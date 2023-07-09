Yeni dizisi için sete hazırlanan Özgü Namal'a bölüm başı rekor ücret!

Uzun yıllardır ekranlardan uzak kalan ve tüm teklifleri geri çeviren Özgü Namal, uzun ısrarlar sonunda ikna oldu. Ünlü oyuncu, yeni dizisi için sete çıkmaya hazırlanırken bölüm başına alacağı ücret şaşkınlık yarattı.

Uzun yıllar setten uzakta sakin bir hayat yaşayan Özgü Namal, geçtiğimiz haftalarda senarist Necati Şahin'in bir senaryosuna "evet" dedi. 10 yıldır ekrana gelmeyen ve Kurtlar Vadisi ile şimdiden büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özgü Namal'ın kabul ettiği dizinin kadrosunda güvendiği isimler de dahil edildi.

Müge Dağıstanlı'nın yazdığı bir haberde; Özgü Namal, Meryem karakteriyle sosyal ağı ikiye böleceği belirtildi.

ÖZGÜ NAMAL TEK ŞART İSTEDİ





Proje üzerinde çalışmak için İstanbul'a dönecek olan Özgü Namal'ın şartı, set saatlerinin çocuklarına göre ayarlanması oldu.

Özgü Namal, Özcan Deniz'le birlikte oynayacağı dizinin bölüm başı 700 bin TL'lik iddiasıyla da gündemde. Cinsiyet ayrımının dengelendiği dizinin çekimlerinin eylül sonunda İstanbul'da yapılacağı bilgisi paylaşıldı.