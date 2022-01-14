Volkan Yosunlu kimdir, nerede doğmuştur? Volkan Yosunlu evli mi? Volkan Yosunlu kaç yaşında?

Volkan Yosunlu kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Volkan Yosunlu’nun hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Volkan Yosunlu kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Volkan Yosunlu’nun yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Volkan Yosunlu aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1980 yılında doğan Volkan Yosunlu, oyuncu kimliğinin yanı sıra çoğu tiyatro oyunu içerisinde de yer almış ve yönetmen olarak görev yapmıştır.

Aslen Mersinli olan Volkan Yosunlu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Üniversitenin son zamanlarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaştır.

2007’den 2009’a kadar İzmir Konak Belediyesi Çocuk Tiyatro Atölyesi’nde eğitmen olarak bulunmuştur. Tiyatro Mayısna’nın Sacco ile Vanzetti oyununda oyuncu ve yönetmen olarak yer almıştır.

Yer aldığı dizi ve filmler

Sırlar Dünyası, Kınalı Kuzular Ezine’li Yahya Çavuş, Kınalı Hasan, Nişanlıya Verilen Söz, Kınalı Kuzular Mustafa Kemal, Reşit Paşa Vapuru ve Kayıp Aranıyor.

Yer aldığı tiyatro oyunları

Bütün Çılgınlar Sever Beni, Parkta Güzel Bir Gün, En Kısa Gecenin Rüyası, Çok Satanlar ve Çirkin.