Ünlü şarkıcının arabası tırın altında kaldı! Tüm Türkiye'den mesaj yağdı

Güçlü ses sahip olan Tan Taşçı'dan kötü haber geldi. Antalya konserine giderken aracı tırın altına giren ünlü ismin sağlık durumu belli oldu. Hastaneden son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar...

Burdur'da yaşanan trafik kazası yürekleri hoplattı. Tan Taşçı, menajeri ve yanlarında yer alan kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi. Taşçı'nın tedavisi sürerken hayati tehlikenin olup olmadığı merak konusu oldu.

Aracın şoför koltuğunda Ecmel Kayahan yer alırken Bucak-Antalya yolunda yine aynı istikamette bulunan Murat Bedir'in idaresinde ki tır çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.





Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki Mahmut Emre'nin sağlık kontrolleri devam ederken hayati tehlikenin olmadığı bilgisi verildi.