Ünlü oyuncu Ezgi Mola durdu durdu turnayı gözünden vurdu! Bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı: Aylar önce evlenmişti

Ünlü oyuncu Ezgi Mola durdu durdu turnayı gözünden vurdu! Bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı: Aylar önce evlenmişti

Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan oyuncu Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı bebekleri için cinsiyet partisi verdi.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı çifti, bebeklerinin cinsiyetini açıklamak için bir parti düzenledi. Geçtiğimiz aylarda evlenen çift, 8 Mayıs'ta dünya evine girmişti. Ezgi Mola, 'Kocan Kadar Konuş', 'Maide'nin Altın Günü', 'Organize İşler', 'Erşan Kuneri' ve 'Masumlar Apartmanı' gibi birçok projede başarılı performanslarıyla tanınan bir oyuncu. 38 yaşındaki eşi Mustafa Aksakallı ise bir işletmeci. İşte detaylar...

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 EZGİ MOLA İŞLETMECİ MUSTAFA AKSAKALLI ÇİFTİ BEBEKLERİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLAMAK İÇİN PARTİ DÜZENLEDİ

Ezgi Mola'nın nikah şahidi Enis Arıkan ve Mustafa Aksakallı'nın şahidi Sinan Engin olmuştu. Evliliklerinden sadece 17 gün sonra, 25 Mayıs'ta Ezgi Mola hamile olduğunu duyurmuştu, sevinçle karşılanan bu haber çiftin hayranları arasında büyük bir heyecan yaratmıştı.İşte ayrıntılar...

mustafa aksakallı

Ünlü oyuncunun yakın arkadaşı Enis Arıkan, bebeklerinin cinsiyetini duyurmak için özel bir sürpriz parti düzenledi. Bu partide çift, aile ve yakın dostlarıyla bir araya geldi. Parti sırasında, renkli süslemeler ve hediye paketleriyle dolu bir atmosfer vardı. Heyecanlı bekleyişin sonunda, çift bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

Ancak bu haberin detayları özetin kapsamı dışında kalmaktadır. Partiye dair daha fazla bilgi ve bebeğin cinsiyeti hakkındaki ayrıntılar, orijinal haberde yer almaktadır.

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çifti, mutlu bir evlilik yaşarken, bebeğin cinsiyetinin duyurulmasıyla birlikte aileleri ve sevenleri arasında daha da büyük bir sevinç yaşandı. Hayranları, çiftin bebeklerine sağlıklı bir şekilde kavuşmalarını dört gözle beklemektedir. Bu mutlu haber, çiftin kariyerlerinin yanı sıra özel hayatlarına da ışık tutmaktadır. İlerleyen günlerde bebeğin doğumuyla ilgili daha fazla ayrıntı öğrenilecek ve hayranları bu sevinçli süreci takip edecektir.

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