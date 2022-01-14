Uğur Volkan Uysal kimdir ? Kaç yaşındadır, nerede doğmuştur, evli mi?

Yakışıklılığıyla dillerden düşmeyen yemek tabirinin mucidi olan Uğur Volkan Uysal, ülkemizde oldukça sevilmektedir. Yemek yapmaya küçük yaşlarda başlayan ve onca yılın tecrübesini elinde bulunduran ünlü şef Uğur Volkan Uysal, ülkemizi temsil etmeyi başaran en ünlü simalar arasında yer alıyor.

Uğur Volkan Uysal, İstanbul doğumludur. Türk yemeklerine yeni bir bakış açısı getiren ve tarifleriyle çoğu insanın ağzını açık bırakan ünlü şef, değişik anlatım tarzıyla da ilgi toplamaktadır. Samimi tavırları, becerisiyle beraber bilgisiyle Uğur Volkan Uysal, oldukça fazla hayran kitlesini elinde bulundurmaktadır.

Uğur Volkan Uysal hayatı

Uğur Volkan Uysal, 1978 senesinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. Lise eğitimi sonrasında Turizm ve Otelcilik bölümü okuma kararı alan Uysal, 2 üniversiteden mezun olmuştur. En başta Turizm, ardından ise Eskişehir’de Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Evli ve çocuk babası olan Uğur Volkan Uysal, sosyal medyadan da sık sık ailesinin fotoğraflarını paylaşmaktadır.

Başarısını sadece ülke sınırları dışarısına da taşıyan Uğur Volkan Uysal, ünlü markaların dikkatini de çekmeyi başarmıştır. Burger King, Domino’s gibi oldukça tanınan restoran zincirlerinin de soslarını tekrardan yaratan kişi olmuştur. Bundan dolayı yaptığı işlerle sadece ülkemizde değil dünya genelinde de herkesin damak tadına dokunmuştur. 5 senelik Unilever macerası sonrasındaysa şeflik veprogramcılığını sürdürmüştür.

Uğur Volkan Uysal televizyon programları

Uğur Volkan Uysal, sunuculuğunu yaptığı TV programlarıyla da adından söz ettirmektedir. Kendine has konuşma tarzıyla da yemeklere ustalıkla dokunan ve ekran başında bulunan seyircilerle iyi bir bağ kuran Uğur Volkan Uysal, beIN Connect ekranlarında “Yemek İşi” isimli programın sunuculuğunu üstlenmiştir. Bununla beraber türlü programlarda konuk olarak yer almış ve deneyimlerini aktarmıştır.

Uğur Volkan Uysal, 2016’da Youtube kanalı açarak bu mecrada da yer almaya başlamıştır. “Yakışıklı Yemekler” isimli açmış olduğu kanalda hem eğlenceli anlara ev sahipliği yapmakta hem de izleyenleri bilgilendirmektedir. Türk insanlarının damak tatlarına uygun ve yapımı basit olan yemek tariflerini anlatan Uğur Volkan Uysal, yapımı zor olan yemeklerin de kolay şekilde yapılabileceğini anlatmaktadır. Bundan dolayı Türk halkı tarafınca oldukça fazla sempati duyulmaktadır.