Şeyma Subaşı Ayrıldığı Eski Sevgilisi Meedo'ya Öyle Bir Göndermede Bulundu ki; Görenler Şaşkınlığını Gizleyemedi!

Evlenmek üzere olduğu sevgilisiyle saygı çerçevesinde yollarını ayırdıklarını söyleyen Şeyma Subaşı tüm takipçilerini şaşırtmıştı.

İlişkilerinde gel gitler bulunan ikili daha önce de bir süre ayrı kalmış ve gündemi dolandırıcılık iddiaları sarmıştı. Oldukça zengin olarak bilinen Meedo'nun dolandırıcı olabileceğine dair ortaya atılan iddialar uzun süre konuşulmuş fakat daha sonrasında ikili barışarak bu iddiaları yalanlamıştı.

Araba da Kolye de Yok!

Uzun süredir ilişkileri bulunan ve evlilik yolunda hazırlıklar yapılan ilişkide yapılan açıklamalar herkesi şaşırttı. Mısırlı zengin sevgilisi Meedo ile ayrıldığını duyuran Şeyma Subaşı o pahalı hediyeleri geri verdi. Meedo ile olan ayrılığının altında sinsi bir arkadaşının olduğu iddiaları ortaya atılan Şeyma Subaşı ayrılık nedeniyle henüz bir açıklama yapmasa da sosyal medya hesabından ayrılığın doğruluğunu katıladı. Bir diğer iddiaya göreyse Meedo Şeyma Subaşı'dan kolye ve arabayı geri aldı.

Oldukça pahalı olan iki hediyeyi de Şeyma Subaşı'ndan ayrılırken geri alan Meedo ile ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Ayrılık nedenleri tam olarak bilinmese de Meedo'nun Şeyma Subaşı'ndan ayrıldığı iddia edildi. Şeyma.Subaşı iddialara göre kız kıza toplandıkları arkadaş ortamında Meedo hakkında özel şeyler söyledi. O ortamda bulunan kız arkadaşı ise bunu gşderek Meedo'ya anlattı. İlişkinin daha fazla yürümediğini gören Meedo ise Şeyma Subaşı'nı arayarak ilişkinin daha fazla yürüyemeyeceğini söyledi. Aldığı milyonlarca dolar değerindeki arabayı ve kolyeyi de ayrılırken geri isteyen Meedo sosyal medyada konuşulmaya devam ederken Şeyma Subaşı'ndan Meedo'ya gönderme geldi.

Subaşı paylaştığı gönderinin altına ''Kendinize, zihninize, bedeninize ve ruhunuza bakmaktan mutlu olduğunuzda, önemli olan bu...Vücudunuzla mutlu ve yeterli hissediyorsanız güvendesiniz. İnanın bana her şey enerjiyle ilgili ve sonunda ortaya çıkıyor. Hissediyorum. Yani enerji asla yalan söylemez. Her zaman kendine karşı nazik ol. Kendinizi yeterince sevin ve kendinize yeterince saygı gösterin. Herhangi bir formu kabul edin ve onunla mutlu olun. Sağlıklı olmaktan daha önemli bir şey yoktur. Her anın kıymetini bilin. Bu hayatta iyi bir ruha sahip olmaktan, nazik, saf bir ruha sahip olmaktan ve kendinden emin olmaktan daha önemli bir şey yoktur.