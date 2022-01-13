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Serdar Ekşi kimdir? Serdar Ekşi ve Sedat Peker görüşmesi

Son zamanlarda gündeme gelen Sedat Peker videoları yayınlanmaya devam ediyor. En son video da Lazoil şirket sahibi Serdar Ekşi de yer aldı. Bu video sonrası herkes Ekşi’yi merak etti. Peker ile yakınlığı görülen Serdar Ekşi hakkında sorular arttı. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

13 Ocak 2022 Perşembe 04:03
Serdar Ekşi kimdir? Serdar Ekşi ve Sedat Peker görüşmesi
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Sedat Peker olayları gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. Serdar Ekşi ve Sedat Peker görüntülü konuşma yaparak bunu herkes ile paylaştılar. Türkiye de bu olay gündem oldu. Suriye ve Pelikancılar olmak üzere birçok konular üzerine görüşmeler yaptılar. Pelikancıların başı olduğu düşünülen isim Süheyb Kaplan ve Fatih Tezcan hakkında görüşmeler yapılmasının ardından Berat Albayrak, Tolga Ağar ve Mehmet Ağar ile ilgili konuşmalar oldu.

Serdar Ekşi kimdir?

Sedat Peker videosu ile gündeme gelen Serdar Ekşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeninin eşidir. Memleketi karadeniz olan Ekşi, Lazoil Enerji ve Petrol dağıtım şirketinin sahibi ve yönetim kurul üyesi olarak bilinmektedir.

Peker videosundan sonra çok konuşulan Serdar Ekşi Recep Tayyip Erdoğan’ın akrabası olduğu duyurulduktan sonra kafalarda soru işaretleri yükseldi. Sedat Peker ile Pelikancılar ve Suriye konuları görüşülmesi halinde tartışmalar ortaya çıktı.


Son Güncelleme: 13.01.2022 04:03
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