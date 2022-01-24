Şener Şen ve İlyas Salman arasındaki küslük sona erdi!

Bir süredir araları açık olarak bilinen Şener Şen ve İlyas Salman'ın barıştığı öğrenildi. Birlikte poz veren Şener ve Salman, 46 yıllık dostluklarına kaldıkları terden devam etmeye başladılar.

Yeşilçam'da bir çok filmde birlikte oynayan ve aralarında güzel bir dostluk kuran İlyas Salman ve Şener Şen'in bir süredir küs oldukları biliniyordu. Türk sinemasının iki usta oyuncusunun aralarındaki buzların eridiği haberi iki duayenin yakın dostlarını da sevindirdi.

Şener Şen ile İlyas Salman'ın barışarak aralarındaki buzları erittiği öğrenilirken Şener Şen'in İlyas Salman'ı evinde ziyaret ettiği ve Salman'ın ödüllerinin önünde gülümseyerek poz verdikleri görüldü. Şener Şen ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan İlyas Salman, fotoğrafın altına "Kırk altı yıllık dostum gelmiş" notunu yazdı.