Sedef Avcı'nın yeni imajı ortalığı yıktı geçti!

2005 yılında kendisi gibi oyuncu Kıvanç Kasabalı ile nikah masasına oturan ve o günden beri gözlerden uzak mutlu bir evlilik yaşayan ünlü oyuncu Sedef Avcı, 2013 yılında kucağına aldığı oğlu ile bolca vakit geçiriyor.

Mütevazi halleri ve sansasyondan uzak ilişkiler ile büyük beğeni toplayan çift, sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanıyor. Son olarak 1 milyondan fazla takipçisi olduğu hesabındannı paylaşan Sedef Avcı'yı görenler gözlerine inanamadı.

Sürekli uzun saçlı hali ile hafızalara yer eden güzel oyuncunun ilk kez saçlarını kısalttığı görülürken, yeni hali takipçilerinden büyük ilgi gördü. Aldığı radikal kararla imajını yenileyen Sedef Avcı'nın son hali kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.