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Orçun Benli kiminle evli ? Aslen nereli? Orçun Benli ne iş yapıyor?

Oruç Benli kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Asıl mesleği senarist olan oyuncu kiminle evlidir? Soruları sevenleri tarafından büyük merak içerisinde araştırılıyor.

23 Şubat 2022 Çarşamba 07:05
Orçun Benli kiminle evli ? Aslen nereli? Orçun Benli ne iş yapıyor?
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Sinema dünyasının önemli isimlerinden Oruç Benli kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Gibi sorular sevenleri tarafından araştırılmaya başladı.

Oruç Benli kimdir? Aslen nerelidir? Kiminle evlidir?

Senarist, yönetmenlik, oyunculuk ve yapımcılık yapan Orçun Benli 1980 yılında İstanbul’da doğmuştur. Günümüze kadar Zincirbozan ve Hep Yek 2 isimli sinema filmlerinde hem yönetmenlik hem de oyunculuk yapmıştır. Buna ek olarak Manipülasyon, Gulyabani, 5 Dakikada Değişir Bütün İşler filmlerin de yönetmenlik yapmıştır. Birden fazla yapımda ise yönetmenlik yapmış ve yapım ekibinde çalışmıştır.

2013 yılının Kasım ayında ünlü oyuncu Deniz Uğur’la nişanlanmışlardır. Orçun Benli yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Baba tarafı aslen Afyonkarahisarlıdır.



Son Güncelleme: 23.02.2022 07:05
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Anahtar Kelimeler:
Oruç BenliHep Yek 2Deniz Uğur
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