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Onur Ünsal kim, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Bir zamanlar dizilerde canlandırdığı karakterler ile oldukça sevilen oyuncu Onur Ünsal izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki, Onur Ünsal kim, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

13 Ocak 2022 Perşembe 17:16
Onur Ünsal kim, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?
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Onur Ünsal, 16 Ağustos 1985 yılında İzmir Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. Oyuncu, 1.65 cm boyunda ve 68 kilodur. Aslan burcu olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.

Onur Ünsal’ın oynadığı diziler ile filmler

  •  Hırsızın Oğlu
  • Tatlı Hayat
  • Eğreti Gelin
  • Zincirleme Film Tamlaması
  • Şaşkın
  • Ezo Gelin
  • Bir Varmış Bir Yokmuş
  • Canım Ailem
  • Devrim Arabaları
  • Pandora’nın Kutusu
  • Kaybedenler Kulübü
  • Newyork’ta Beş Minare
  • İstanbul’un Altınları
  • Jin
  • Erkek Tarafı: Testorteron
  • Rodi

Onur Ünsal’ın oynadığı tiyatro oyunları

  • Azrailin Gözyaşları
  • Çok Uzak / Far Away
  • Hırçın Kız
  • Hoop Gitti Kafa
  • Antonius ile Kleopatra
  • Hamlet
  • 6 Oyuncu Yönetmeni Arıyor
  • Akıllı
  • Bira Fabrikası
  • En Kısa Gecenin Rüyası

Son Güncelleme: 13.01.2022 17:16
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