Onur Ünsal kim, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Onur Ünsal’ın oynadığı diziler ile filmler
- Hırsızın Oğlu
- Tatlı Hayat
- Eğreti Gelin
- Zincirleme Film Tamlaması
- Şaşkın
- Ezo Gelin
- Bir Varmış Bir Yokmuş
- Canım Ailem
- Devrim Arabaları
- Pandora’nın Kutusu
- Kaybedenler Kulübü
- Newyork’ta Beş Minare
- İstanbul’un Altınları
- Jin
- Erkek Tarafı: Testorteron
- Rodi
Onur Ünsal’ın oynadığı tiyatro oyunları
- Azrailin Gözyaşları
- Çok Uzak / Far Away
- Hırçın Kız
- Hoop Gitti Kafa
- Antonius ile Kleopatra
- Hamlet
- 6 Oyuncu Yönetmeni Arıyor
- Akıllı
- Bira Fabrikası
- En Kısa Gecenin Rüyası
Son Güncelleme: 13.01.2022 17:16