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Natali Yeres kimdir? Kaç yaşındadır?

Siz de oyuncu Natali Yeres’in hayatına dair detayları merak ediyorsanız sizler için hazırladığımız haberimizi okuyabilirsiniz. İşte, Natali Yeres’in hayatına dair detaylar…

16 Aralık 2021 Perşembe 23:18
Natali Yeres kimdir? Kaç yaşındadır?
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29 Mart 1969 doğumlu olan Natali Yeres, oyunculuk ve tiyatroculuk yapmaktadır. Yeres, Ruhi Sarı ile evlidir ve Arte Gün adında bir oğlu vardır. İstanbul’da doğan oyuncunun burcu Koç’tur.

Oyuncu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Sanat Dalı’ndan mezun olmuştur. Babası, Türkiye’nin ilk kısa filmcilerinden olan Ermeni asıllı senarist ve yönetmen Artun Yeres’tir.

Eğitim yıllarında kısa film çekimleri yapan oyuncu, Bir Var Bir Yok ile Aynalar Süiti adlı kısa filmleriyle yurtdışı ve içinde ödüllere layık görülmüştür. Aynı zamanda, New Wave Non Stop, Elele televizyon programlarında yönetmenlik, klip yönetmenliği, Güneşe Yolculuk, Kara Kentin Çocukları, Büyük Adam Küçük Aşk ve Aliye adlı dizilerde ise  sanat yönetmenliği yapmıştır

Oyuncu, Mim Sanat Merkezi ile Kısa Film Atölyesi’nde eğitmenlik yapmıştır. Aynı zamanda Kafe adlı kısa film ile Devir adlı sinema filminde de oynamıştır.


Son Güncelleme: 16.12.2021 23:18
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