Murat Tüzün kimdir? Kaç yaşındadır?

Murat Tüzün’ün rol aldığı diziler

Baba Ocağı

Kasaba

Muhteşem Yüzyıl

İçerde

Murat Tüzün’ün tiyatro oyunları

Sivas 93

Macbeth

Hamlet

Roberto Zucco

Akıllı ve En Kısa Gecenin Rüyası

16 Nisan 1974 yılında Ankara’da doğan başarılı oyuncu Koç burcudur. Oyuncu, Ankara Üniversitesi Dil ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümü mezunudur ve şuana dek birçok dizi ile tiyatro oyununda oynamıştır.