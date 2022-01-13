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Murat Tüzün kimdir? Kaç yaşındadır?

Murat Tüzün hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sizler için hazırladığımız haberimiz sayesinde yararlanabilirsiniz. İşte, Murat Tüzün kim, kaç yaşındadır? Sorularının cevabı…

13 Ocak 2022 Perşembe 22:01
Murat Tüzün kimdir? Kaç yaşındadır?
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16 Nisan 1974 yılında Ankara’da doğan başarılı oyuncu Koç burcudur. Oyuncu, Ankara Üniversitesi Dil ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümü mezunudur ve şuana dek birçok dizi ile tiyatro oyununda oynamıştır.

Murat Tüzün’ün rol aldığı diziler

  • Baba Ocağı
  • Kasaba
  • Muhteşem Yüzyıl
  • İçerde

Murat Tüzün’ün tiyatro oyunları

  • Sivas 93
  • Macbeth
  • Hamlet
  • Roberto Zucco
  • Akıllı ve En Kısa Gecenin Rüyası

Son Güncelleme: 13.01.2022 22:01
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Murat TüzünKimKaç Yaşında
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