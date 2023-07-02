Melis Sezen havuz başındaki bikinili pozları görenleri büyüledi!
FOX TV'de yayınlanan Gülcemal dizisinde Deva'yı canlandıran ünlü oyuncu Melis Sezen, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla da magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Son olarak Sezen bikinili pozunu hayranlarına gösterdi.
Kanal D ekranlarının izlenme rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde 'derin' karakterine hayat veren Melis Sezen, şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Gülcemal dizisinde Deva'yı canlandırıyor. Dizinin başrolünü Murat Ünalmış ile paylaşan Melis Sezen, dizisi sezon finali yapar yapmaz soluğu tatilde aldı.
MELİS SEZEN'DEN PEŞ PEŞE TATİL POZLARI
Melis Sezen, yaz tatilinin tadını doyasıya çıkarırken sosyal medya hesaplarından paylaştığı bikinili pozuyla tartışma konusu oldu. Dans videolarının yanı sıra bikinili pozlarıyla da hayranlarının karşısına çıkan güzel oyuncu peş peşe fotoğraf paylaştı.
Melis Sezen'in bayram pozlarını beğenenler arasında ünlü isimler de yer alırken, fotoğrafların altı hayranlarının yorumlarıyla doldu taştı..