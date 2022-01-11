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Medyum Ali Gürses kimdir?

Dünyanın birçok yerinde maneviyat ile ilgili çalışmaların olduğu söylense de bu eylemlerin kesinlikle bir medyum ile olması gerekmekte. Medyum Ali Gürses kimdir? Detayları haberimizde…

11 Ocak 2022 Salı 21:28
Medyum Ali Gürses kimdir?
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Türkiye’de çalışmalar gerçekleştiren Ali Gürses bu alanda çocuk yaşlarından beridir uzman birisi olarak yer almakta. Facebook hesabında 50 binden çok meraklısı olan Ali Gürses sohbet, kısmet getirme, büyü bozma gibi farklı durumlar üzerinde çalışmakta.

Medyum Ali hocayla birlikte diğer tüm hocalar teorik şekilde eğitimlerini tamamlayıp pratik tarafa geçmekteler. Fakat pratik tarafta ne tür çalışmalarla işe başlandığı ise pek bilinen bir konu değildir.

Bu tür medyum olma eğitim içerikleri pek bilindik şeyler olmamakla beraber Ali Gürses gibi kişilerin kullandığı taktiklerin dünyanın bir hayli eski çağlarından geldiği söylenmekte. Aşağı yukarı insanlık tarihinin başlangıcından beri olduğu düşünülen medyumluk mesleği dönüşerek günümüze ulaşmış durumda.

Bu tür konuların sadece doğu kültürlerinde gerçekleştiğine dair bir yorum yapılsa da, günümüzde Ali hoca gibi Avrupa ve Amerika kökenli bir çok farklı kültüre sahip hoca bulunmakta


Son Güncelleme: 11.01.2022 21:28
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Anahtar Kelimeler:
MedyumAli Gürses
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