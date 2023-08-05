Kısmetse Olur'un Yaren'i baştan aşağı estetikli çıktı! Estetiksiz halini gören aynı kişi olduğuna inanamadı

Kısmetse Olur'un Yaren'i baştan aşağı estetikli çıktı! Estetiksiz halini gören aynı kişi olduğuna inanamadı

Ünlü fenomen Yaren Dağ, "Kısmetse Olur" ve "Aşkın Gücü" gibi yarışma programları ile tanınan bir isimdir. Son zamanlarda eski halinin ortaya çıkması herkesi şaşırttı. Yaren Dağ'ın estetiksiz görüntüsü tanıyanları şaşkına çevirdi. Eski hali ile arasında büyük bir fark olduğunu görenler şaşkınlığa uğradı. Ayrıntılar haberimizde...

5 yıl aradan sonra YouTube platformunda tekrar yayınlanan 'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' evlilik programı, birçok gelin ve damat adayının fenomen olmasına neden oldu. Bu programdaki isimlerden biri olan Yaren Dağ, söylemleriyle ve tartışmalarıyla dikkat çekmişti. Ancak şimdi ise dikkatleri üzerine çeken şey, fenomenin geçirdiği değişim.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

kısmetse olur

Eskiden hemşirelik yapan Yaren Dağ, programa katıldığında yaptığı açıklamalarla konuşulmuştu. Özellikle "Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" sözü tepki çekmişti. Ayrıca, sosyal medyada yaptığı Photoshop uygulamalarıyla da dikkat çekiyordu.

Ancak şimdi, sosyal medyada dolaşan Yaren Dağ'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı. Fotoğraflarına yapılan estetik işlemlerden önceki hali ortaya çıkan fenomen, inanılmaz kilo vermiş görünüyordu. Ayrıca estetikle değişen yüz hatları da fark ediliyordu. Bu değişim sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kullanıcılar eski hali ile yeni halini kıyaslayarak değişime şaşırdıklarını ifade ettiler.

Yaren Dağ'ın geçirdiği değişim, estetik işlemlerin etkilerini ve dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarının ardında yatan gerçekleri bir kez daha gündeme getirdi.

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