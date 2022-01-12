İzzet Yıldızhan'ın mayoyla sahneye çıkılmaz sözlerine Hande Yener'de sert yanıt!

Geçtiğimiz gün Etilerde magazincilere yakalanan ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Günümüzde sahne alan kadın sanatçıların sahnede giydikleri kıyafetleri eleştiren Yıldızhan, Hande Yener, Gülşen ve Hadise'yi hedef göstererek 'külotla mayoyla sahneye çıkılmamalı' dedi.

Sanatçılar arsında polemiğe neden olan b sözler sonrası Hande Yener yanıt vermekte gecikmedi ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ünlü sanatçı Hande Yener, Ülkeye rezil olmuş olan insanların ahkam kestiğini belirterek Instagram hesabından Yıldızhan'ın sözlerine tepkisini gösterdi.

Bu şekilde düşüne insanların B12 kullanmasını vurgulayan Hande Yener'in paylaşımı şöyle: