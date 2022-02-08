İzmir konserinde kaza geçiren Işın Karaca'dan kötü haber!

Aslen İzmir'li olan ünlü şarkıcı Işın Karaca, geçtiğimiz akşam memleketinde sevenleriyle buluşmak için bir konser verdi. Burada muhteşem bir konsere başlayan Karaca, sahnedeyken bir anda ayağı kaydı ve yere düştü.

Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, geçeyi hastanede geçirirken, sağ ayağını alçıya alındığı öğrenildi. Başına gelen talihsiz olayla ilgili bir açıklama yapan Işın Karaca, iş kazası deyip geçmeyelim ifadeleriyle başladığı açıklamasında 'Topuklu ayakkabıdan düşmekte marifet ister' sözleriyle devam ederek 2-3 gün bir süre dinlenmesi gerektiğini söyledi.