Icardi'nin eşinden kötü haber geldi! Taraftarlar duyunca şaşkına döndü: Büyük sorun var!

Galatasaray taraftarları, Mauro Icardi'nin transferini heyecanla beklerken, eşi ve menajeri Wanda Nara'nın hastalanması tüm planları alt üst etti. Wanda Nara, hem sunuculuk yaptığı bir yemek programında hem de Mauro Icardi'nin menajerliğini üstlendiği için futbol camiasında da tanınan bir isim. Önceki gün şiddetli karın ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırılan Nara, ülkesinin basınında büyük yankı uyandırdı. İddialara göre, Nara'nın sağlık durumu beklenenden daha ciddi olabilir. Bu durum, Icardi'yi derinden etkiledi.

NARA LÖSEMİ ŞÜPHESİYLE KARŞI KARŞIYA

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, taburcu edilerek bir süre Arjantin'de kalacak ve sonuçları bekleyecek. Ancak ünlü gazeteci Jorge Lanata'nın iddiası, endişeleri daha da artırdı. Lanata, Wanda Nara'nın sağlık sorununun ciddi olduğunu ve kimse tarafından kendisine söylenmediğini öne sürdü. Lanata, Wanda Nara'nın lösemi olabileceğini belirtti ve dalağının şiştiğini açıkladı. Kemik iliği biyopsisi yapılacak ve teşhisin neticelendirilmesi için tetkikler devam edecek.

Jorge Lanata'nın bu açıklamaları Arjantin'de büyük bir gündem oluştururken, Wanda Nara'nın sevenleri Lanata'ya büyük tepki gösterdi. Başka bir kaynağa göre ise uzmanlar, durumun ciddiyetine ilişkin bilgilendirme yaparak Wanda Nara'nın tedavi şansının yüksek olduğunu vurguladılar. Wanda Nara'nın sağlık durumu henüz kesin bir şekilde belirlenmemiş olsa da doktorlar endişe verici bulgular tespit etti.

Bu haberle birlikte Mauro Icardi'nin, eşinin tıbbi tedavi için Türkiye'ye getirme olasılığını değerlendirdiği ifade edildi. Wanda Nara'nın endişe yaratan iddialar sonrasında durumunu açıklığa kavuşturmak amacıyla bir televizyon programına katılacağı da belirtildi.

Tüm bu gelişmeler, geçtiğimiz aylarda aralarında yaşanan ayrılık haberlerinin ardından çiftin barıştığını duyurdukları çıplak pozlarla birlikte hatırlatıldı. Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın sevenleri, endişeli bekleyişin sonucunu merakla bekleyecek.